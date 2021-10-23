Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж

Как не покупать лишнего / ua.depositphotos.com/

В 2021 году дата начала Черной пятницы выпадает на 26 ноября. Шопоголики всего мира с нетерпением почесывают ладошки в ожидании заветного дня больших скидок, чтобы отхватить вещички, на которые уже давно положен глаз. Ажиотаж, который порождает известная ноябрьская пятница, может больно ударить по кредитке. Но так ли оно нам нужно? Как не покупать лишнего в период распродаж, разобрался Главред.

Во время периода распродаж, когда ценники радуют надписями -50%, импульсивные покупки становятся обычным делом. Эмоциональный подъем после покупки, вскоре сменяется вполне логичным вопросом "зачем мне пятая пара джинсов и этот тостер, если я на диете?"

Желание купить то, что не планировали может настичь и в супермаркете. Там зачастую проходят акции и выгодные предложения, от которых нельзя отказаться. Или все таки можно?

Как не покупать лишнего

Устоять перед натиском интересных предложений и приятных бонусов может быть непросто. Но уберечь ваш бюджет от ненужных трат поможет:

Планирование – грамотное распределение финансов поможет избежать необязательных покупок в стиле "куплю эту кофточку и посижу неделю на гречке". Подсчитайте свои месячные расходы и сопоставьте их с доходами. Планируйте бюджет так, чтоб не влезать в кредиты и долги. В этом вам могут помочь приложения для учета расходов.

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Наличные деньги – не стоит постоянно пользоваться кредитной картой. Деньги, которые списываются с карты за каждую покупку "невидимые". Соответственно, их потратить легче. Можно и не заметить, как опустеет ваш электронный кошелек.

Список – собираясь в магазин за покупками, составляйте список необходимых вещей. Соблазн купить что-то "3 по цене 2" на первых порах никуда не денется, однако противостоять ему будет легче.

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Определение рамок – выделяйте определенную сумму из вашего месячного дохода на необязательные покупки и не превышайте лимита.

Пауза – если вам приглянулось платье или новые духи, не стоит спешить на кассу и оплачивать покупку. Дайте себе время подумать до следующего дня. Возможно, запал купить это прямо сейчас пройдет.

Генеральная уборка – полная ревизия шкафов покажет сколько денег было потрачено на просроченные продукты, косметику и одежду, которую вы не носите годами (или ни разу не надели).

Как не покупать много одежды