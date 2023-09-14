Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета

Жир и налет на кухне могут стать настоящей головной болью, но есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам избавиться от них, не прибегая к агрессивным химическим средствам.
Мы расскажем вам, чем лучше всего растворяется жир и как можно очистить кухню от него в домашних условиях.
Как отмыть кухню от липкого налета и жира?
- Уксус: Уксус - отличное средство для борьбы с жиром. Смешайте равные части воды и уксуса в бутылке-спрее и распылите на загрязненную поверхность. Подождите несколько минут, затем протрите влажной тряпкой.
- Сода: Сода отлично растворяет жир. Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на жирное пятно, оставьте на некоторое время и затем аккуратно смойте водой.
- Лимонный сок: Лимонный сок содержит натуральные кислоты, которые помогут бороться с жиром и придадут свежий аромат. Выжмите сок лимона, смешайте его с водой и протрите загрязненную поверхность.
Как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях?
Создайте раствор из теплой воды и жидкого моющего средства. С помощью губки или мягкой тряпки протрите кухонные шкафы. Этот метод хорошо подходит для деревянных поверхностей.
Оксид перекиси водорода также отлично справляется с жиром. Смешайте его с водой (1:1) и протрите загрязненные поверхности.
Если жир сильно накопился и не уходит при обычной чистке, можно воспользоваться специализированными моющими средствами для кухни.
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