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Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета

Сергей Кущ
14 сентября 2023, 15:53 обновлено 14 сентября, 15:53
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Следуя этим советам, вы сможете легко и без химии очистить кухню от жира и липкого налета.
Что лучше всего растворяет жир
Что лучше всего растворяет жир / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жир и налет на кухне могут стать настоящей головной болью, но есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам избавиться от них, не прибегая к агрессивным химическим средствам.

Мы расскажем вам, чем лучше всего растворяется жир и как можно очистить кухню от него в домашних условиях.

Как отмыть кухню от липкого налета и жира?

  • Уксус: Уксус - отличное средство для борьбы с жиром. Смешайте равные части воды и уксуса в бутылке-спрее и распылите на загрязненную поверхность. Подождите несколько минут, затем протрите влажной тряпкой.
  • Сода: Сода отлично растворяет жир. Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на жирное пятно, оставьте на некоторое время и затем аккуратно смойте водой.
  • Лимонный сок: Лимонный сок содержит натуральные кислоты, которые помогут бороться с жиром и придадут свежий аромат. Выжмите сок лимона, смешайте его с водой и протрите загрязненную поверхность.

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Как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях?

Создайте раствор из теплой воды и жидкого моющего средства. С помощью губки или мягкой тряпки протрите кухонные шкафы. Этот метод хорошо подходит для деревянных поверхностей.

Оксид перекиси водорода также отлично справляется с жиром. Смешайте его с водой (1:1) и протрите загрязненные поверхности.

Если жир сильно накопился и не уходит при обычной чистке, можно воспользоваться специализированными моющими средствами для кухни.

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