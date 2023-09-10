Что нужно сделать после укуса шершня: простейшие копеечные средства творят чудеса

Пока на улице еще тепло, трудно устоять и не поехать на пикник. А там возможны всякие неприятные укусы насекомых. Разбираемся, в теме "Укус шершня последствия".

https://glavred.info/lifehack/chto-nuzhno-sdelat-posle-ukusa-shershnya-prosteyshie-kopeechnye-sredstva-tvoryat-chudesa-10499518.html Ссылка скопирована

Что нужно сделать после укуса шершня - протокол действий / коллаж ГЛавред, ua.depositphotos.com

Если для вас, к сожалению, снова стала актуальной тема: "Укусил шершень что делать?", то есть довольно четкий протокол действий при таком неприятном инциденте

Что нужно сделать после укуса шершня

Если человека укусил шершень, то нужно:

Удалиться как можно дальше от источника опасности. Если вы находитесь рядом с гнездом шершней, то сперва отойдите от него на безопасное расстояние – для того, чтобы избежать дополнительных укусов.

видео дня

Не трите место укуса. Если будете тереть, то это может вызвать еще большее раздражение.

Почистите укушенное место – это нужно делать очень осторожно. Используйте для этого мыло и воду – для того, чтобы вымыть участок кожи вокруг укуса. Это поможет предотвратить инфекцию.

Приложите "холод" к укушенному месту – поставьте лед либо холодный компресс на укушенное место (для того, чтобы уменьшить отек и болезненность). Не наносите лед напрямую на кожу, а используйте тряпочку либо полотенце – чтобы предотвратить обморожение.

Примените обезболивающее и противовоспалительное средство. Если у вас есть доступ к таким лекарствам, то немедленно используйте его (чтобы снизить боль и отечность).

Следите за симптомами аллергии. Если у вас есть известная аллергия на укусы насекомых или если у вас начинают проявляться серьезные симптомы – зуд, сыпь, отекание горла, затрудненное дыхание, то срочно вызовите скорую помощь или отправьтесь в ближайшее медучреждение.

Используйте антисептик. Если укус уже слегка воспалился, то можно применить антисептик, чтобы предотвратить инфекцию. К примеру, можно использовать какую-либо спиртовую настойку.

Если укус вызывает серьезные боли, аллергическую реакцию или другие необычные симптомы, обратитесь к врачу как можно скорее. Укусы шершней могут быть болезненными и вызывать разные реакции у разных людей, поэтому важно внимательно следить за состоянием вашей кожи и здоровьем после укуса.

Можно ли умереть от укуса шершня

Смерть от такого – крайне маловероятна и чрезвычайно редка. Основная причина смерти после укуса насекомых (вроде шершней) обычно связана с аллергической реакцией на яд, который они вводят человеку под кожу во время укуса. Эта реакция называется анафилактическим шоком и может быть вполне угрожать жизни.

Однако важно отметить, что большинство людей не имеют аллергии на укусы шершней и переносят их без серьезных последствий. Укусы могут быть болезненными и вызывать некоторое отечность и зуд, но в большинстве случаев они не являются смертельными.

Если у вас есть аллергия на укусы насекомых и сразу после них развивается анафилактический шок (симптомы могут включать в себя отек горла, затрудненное дыхание, сильную слабость, быстрый пульс и т.д.), немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь и получайте необходимое лечение.

В целом, для большинства людей укус шершня, хотя и неприятен, максимальной угрозы для жизни не представляет.

Как проявляется аллергия на укус шершня

Аллергическая реакция на укус шершня либо другого насекомого может проявляться в разной степени тяжести – от легких симптомов до тяжелой анафилактической реакции, которая может быть опасной для жизни.

Симптомы аллергической реакции на укус шершня могут включать в себя следующее:

Зуд и покраснение в месте укуса;

Очень сильный отек вокруг места укуса;

Сыпь или высыпания на коже, которые могут распространяться по всему телу;

Головокружение или чувство слабости;

Очень сильное затрудненное дыхание;

Отек горла или языка;

Сильная боль в животе, рвота или понос.

Люди с известной аллергией на укусы насекомых могут быть особенно подвержены риску развития анафилактической реакции и должны носить с собой анафилактический аппарат для самостоятельной инъекции эпинефрина, если они планируют находиться в местах, где есть возможность укусов насекомых. Важно также проконсультироваться с врачом аллергологом для диагностики и разработки плана лечения при аллергии на укусы насекомых.

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.