Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Теперь у вас есть эффективные методы очистки старой сковороды, которые помогут вам сохранить ее в идеальном состоянии.

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Как очистить старую сковороду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ваша старая сковорода может снова стать как новой благодаря простым, но эффективным методам очистки. Мы поделимся с вами секретами того, как избавиться от застарелого жира и нагара.

Чем очистить сковороду от застарелого жира?

Горячая вода и сода: Заполните сковороду горячей водой и добавьте несколько ложек соды. Дайте воде покипеть, а затем аккуратно почистите сковороду мягкой губкой или щеткой.

Соль и лимон:Посыпьте дно сковороды толстым слоем соли, выжмите сок из половины лимона и витерите сковороду этой смесью. Затем тщательно промойте.

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Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара?

Сода и вода:Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на нагар в сковороде и дайте ей подействовать несколько часов. Затем аккуратно удалите нагар мягкой губкой.

Уксус и вода:Смешайте уксус и воду в равных пропорциях и доведите до кипения в сковороде. Затем аккуратно очистите нагар мягкой губкой или щеткой.

Как очистить сковороду содой и уксусом?

Сода и уксус:Сначала посыпьте дно сковороды содой. Затем добавьте уксус и дайте реакции начать пузыриться. После этого аккуратно почистите сковороду мягкой губкой.

Ванна с содой и уксусом: Если нагар слишком тяжелый, можно наполнить ванну или большой контейнер с горячей водой, добавить соду и уксус, и погрузить сковороду туда. Дайте ей вымачиваться несколько часов, а затем аккуратно почистите.

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