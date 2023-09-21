Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Ваша старая сковорода может снова стать как новой благодаря простым, но эффективным методам очистки. Мы поделимся с вами секретами того, как избавиться от застарелого жира и нагара.
Чем очистить сковороду от застарелого жира?
Горячая вода и сода: Заполните сковороду горячей водой и добавьте несколько ложек соды. Дайте воде покипеть, а затем аккуратно почистите сковороду мягкой губкой или щеткой.
Соль и лимон:Посыпьте дно сковороды толстым слоем соли, выжмите сок из половины лимона и витерите сковороду этой смесью. Затем тщательно промойте.
Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара?
Сода и вода:Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на нагар в сковороде и дайте ей подействовать несколько часов. Затем аккуратно удалите нагар мягкой губкой.
Уксус и вода:Смешайте уксус и воду в равных пропорциях и доведите до кипения в сковороде. Затем аккуратно очистите нагар мягкой губкой или щеткой.
Как очистить сковороду содой и уксусом?
Сода и уксус:Сначала посыпьте дно сковороды содой. Затем добавьте уксус и дайте реакции начать пузыриться. После этого аккуратно почистите сковороду мягкой губкой.
Ванна с содой и уксусом: Если нагар слишком тяжелый, можно наполнить ванну или большой контейнер с горячей водой, добавить соду и уксус, и погрузить сковороду туда. Дайте ей вымачиваться несколько часов, а затем аккуратно почистите.
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