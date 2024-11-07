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Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

Сергей Кущ
7 ноября 2024, 10:39
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Не обязательно расставлять капканы и разбрасывать яд для борьбы с грызунами.
Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их
Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • Вы узнаете, как понять, что в доме уже есть мыши
  • Чем заткнуть дыры от вредителей

Появление мышей в доме — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в холодное время года, когда грызуны ищут теплое место с доступом к пище.

Главред расскажет, как понять, что в доме появились мыши, как избавиться от мышей гуманными способами и как защитить дом от мышей в будущем.

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Как понять, что в доме появились мыши?

Признаки присутствия мышей могут быть разными, но есть несколько общих симптомов, которые помогут заметить проблему. Во-первых, можно услышать звуки маленьких лапок, скребущих за стенами, плинтусами или в подвале.

Также часто встречаются крошки или следы еды в необычных местах — это признак того, что мыши пробрались на кухню или в кладовку в поисках еды. Внимательно осмотрите шкафы и углы на наличие маленьких черных пометов, которые мыши обычно оставляют на своём пути.

Как избавиться от мышей, не прибегая к жестким мерам?

Есть несколько эффективных методов, которые помогут избавиться от мышей без использования агрессивных ловушек или ядов, пишет французский портал Sante+.

  • Использование стальной ваты. Стальная вата — отличный барьер для мышей. Благодаря своей шероховатой текстуре и острым краям, она отпугивает мышей, не давая им пробраться внутрь дома. Разместите её в щелях вокруг труб, дверей, окон и в других местах, через которые могут проникнуть мыши. Это безопасный и экономичный способ перекрыть пути грызунов.
  • Поддержание чистоты и гигиены. Мыши тянутся к местам с доступной едой, поэтому уборка крошек и герметизация мусорных пакетов играют ключевую роль в предотвращении их проникновения. Регулярно выносите мусор, убирайте остатки пищи и закрывайте контейнеры с продуктами.
  • Герметизация трещин и щелей. Закройте все потенциальные входы для мышей — это может быть трещина в стене, зазор под дверью или щель вокруг труб. Чем меньше лазеек для мышей, тем меньше вероятность их появления.
активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Как защитить дом от мышей в будущем?

Профилактика — ключ к решению проблемы. Для предотвращения появления мышей стоит комбинировать физические барьеры, такие как стальная вата, и меры по соблюдению гигиены. Важно помнить, что мыши способны проникать даже в самые узкие отверстия, поэтому убедитесь, что ваш дом герметичен, а мусор — всегда под надежной крышкой.

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