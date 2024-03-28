Для чего 2 отверстия на чехле телефона: по назначению их почти не используют

Главред выяснил, для чего предназначены 2 маленьких отверстия на чехлах телефонов и, как они могут помочь обезопасить гаджет от падения и повреждений.

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Для чего 2 отверстия на чехле телефона - как уберечь смартфон от падения / Колаж Главред, фото: скрнишот из видео YouTube

Многие обращали внимание на наличие в чехлах для смартонов двух крошечных партных отверстий. Однако не все знают, какую функцию они выполняют.

Для чего 2 отверстия в чехле

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что эти 2 отверстия в чехле могут иметь разное назначение.

Один из авторов объяснил, что ранее такие отверстия использовались были популярны среди раскладных телефонов, однако их перенесли и на чехол для смартфонов.

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Он добавил, что они использовались для прикрепления к телефону брелока или ремешка.

Суть заключается в том, чтобы протянуть тоненькие ниточки брелока через эти 2 маленькие отверстия в чехле и впоследствии завязать.

Кроме того, по такой же схеме можно закрепить ремешок или браслет, которые могут предотвращать падение телефона на землю или другую твердую поверхность.

Суть заключается в том, чтобы просунуть руку через уже прикрепленный ремень или браслет. Таким образом, при падении смартфон вместе с чехлом останется висеть на руке и не разобьется при падении.

Смотрите видео о том, как прикрепить ремень или браслет к чехлу телефона:

Отверстия на чехле к мобильному телефону и их функции

Кроме вышеупомянутых двух парных отверстий для браслета или ремень есть и другие отверстия на задней панели чехлов для телефонов служат для различных целей:

Камера и вспышка: самое распространенное и самое заметное отверстие на задней панели чехла предназначено для камеры и вспышки. Оно обеспечивает беспрепятственный доступ к объективу камеры и вспышке, гарантируя, что вы сможете делать четкие фотографии без помех со стороны чехла.

Датчик отпечатков пальцев: многие смартфоны имеют датчик отпечатков пальцев на задней панели, а в конструкции чехла предусмотрено специальное отверстие или вырез для него. Это позволяет легко получить доступ к датчику отпечатков пальцев и использовать его для быстрой и безопасной разблокировки устройства.

Порты и кнопки: чехлы для телефонов часто имеют точные вырезы для портов, кнопок и переключателей по бокам или на задней панели телефона. Эти отверстия обеспечивают легкое подключение аксессуаров (например, зарядных кабелей, наушников или аудиоколонок), а также доступ к кнопкам громкости, включения или выключения звука без необходимости снимать чехол.

Микрофон и динамики: некоторые чехлы для телефонов имеют дополнительные отверстия или вырезы внизу, чтобы пропускать звук. Эти отверстия гарантируют, что микрофон и динамики вашего телефона не будут перекрыты, обеспечивая чистый звук во время звонков, записей или воспроизведения медиафайлов.

Кроме того, для отдельных моделей смартфонов могут делаться индивидуальные отверстия или приспособления. Так, круг на чехлах для Iphone нужен для улучшения качества зарядки. Круг состоит из магнитов, благодаря чему гаджет лучше состыковывается с беспроводной зарядкой именно в чехле.

Для чего нужно носить телефон в чехле

Ношение телефона в чехле имеет несколько преимуществ. Во-первых, чехол помогает защитить телефон от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в результате случайного падения или удара. Это особенно важно для сохранения экрана и корпуса телефона в неизменном состоянии.

Во-вторых, чехол может придать стиль и индивидуальность вашему телефону, поскольку на рынке доступно много различных дизайнов и материалов чехлов. Вы можете выбрать чехол, который соответствует вашему стилю и выглядит привлекательно.

В-третьих, некоторые чехлы имеют дополнительные функции, такие как кармашки для кредитных карт или денег, подставки для удобного просмотра видео или возможность беспроводной зарядки через чехол. Они могут быть очень удобными и функциональными дополнениями к вашему смартфону.

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