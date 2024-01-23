До этого догадался гений: зачем цепляют булавку на матрас

Эта хитрость передается из поколения в поколение и находит свое применение в быту.

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Зачем цепляют булавку на матрас / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В мире домашних хитростей простая булавка может стать настоящим магическим инструментом, решающим множество бытовых проблем. И одним из таких неожиданных трюков, который используют умелые хозяйки, является прикрепление булавки к матрасу.

Зачем цепляют булавку к матрасу?

Эта хитрость передается из поколения в поколение и находит свое применение в быту. Особенно она ценна для тех, у кого простыни без липучек или резинок.

Если закрепить углы простыней булавками, они не будут комкаться или сползать в процессе сна.

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Благодаря этому трюку больше не придется вставать среди ночи и поправлять кровать. Но главное, утром не нужно будет перестилать все заново. А значит, минимум полчаса сна вы выиграете.

Как закрепить простынь на матрасе, чтобы она не сползала?

Кроме булавок можно использовать "крокодильчики", снятые с гардин. Ими полотно прикрепляется к наматраснику по всем четырем сторонам. Обычно бывает достаточно 5-6 шторных зажимов для каждой стороны. Вместо шторных зажимов можно использовать канцелярские зажимы, если простынь сшита из тонкой ткани.

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