Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

Сезон отопления уже стартовал, но подготовили ли вы свои батареи к нему? Важно не только следить за температурой радиатора, но и соблюдать его чистоту. Поскольку большинство батарей из-за их строения довольно трудно мыть, один мастер на все руки показал, как себе облегчить эту задачу и при этом использовать только один инструмент.
Как помыть батарею внутри - лайфхак
Для этого возьмите обычную губку для посуды и ножницы. Оторвите от губки верхнюю часть, возьмите скотч и обклейте ножницы с двух сторон, как на видео. Это нужно для того, чтобы ножницы стали тупыми. Далее смочите губку в воде, отожмите и зажмите между ножницами, чтобы получился своеобразный бант.
Продвиньте его так, как показывает мастер на видео между секциями батареи и двигайте губкой вверх и вниз. Такой маневр надо повторить со всеми секциями. После достаньте инструмент и промойте. Обратите внимание, какое количество грязи скопилось на губке, а этой пылью мы дышим.
Смотрите, как почистить радиатор отопления от пыли:
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