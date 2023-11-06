Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

Проще убирать пыль с радиатора просто не бывает.

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Как почистить радиатор отопления внутри / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (ilusha_help)

Сезон отопления уже стартовал, но подготовили ли вы свои батареи к нему? Важно не только следить за температурой радиатора, но и соблюдать его чистоту. Поскольку большинство батарей из-за их строения довольно трудно мыть, один мастер на все руки показал, как себе облегчить эту задачу и при этом использовать только один инструмент.

Как помыть батарею внутри - лайфхак

Для этого возьмите обычную губку для посуды и ножницы. Оторвите от губки верхнюю часть, возьмите скотч и обклейте ножницы с двух сторон, как на видео. Это нужно для того, чтобы ножницы стали тупыми. Далее смочите губку в воде, отожмите и зажмите между ножницами, чтобы получился своеобразный бант.

Продвиньте его так, как показывает мастер на видео между секциями батареи и двигайте губкой вверх и вниз. Такой маневр надо повторить со всеми секциями. После достаньте инструмент и промойте. Обратите внимание, какое количество грязи скопилось на губке, а этой пылью мы дышим.

видео дня

Смотрите, как почистить радиатор отопления от пыли:

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