Это не поможет при засоре: сантехник рассказал, почему нельзя лить кипяток

Не лейте кипяток в слив, чтобы прочистить его, это усугубит ситуацию.

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Как прочистить засор в раковине на кухне/ Коллаж Главред, фото flickr (Valerie Justice)

Сантехник настоятельно рекомендует людям не лить кипяток в раковину, чтобы прочистить засорившиеся стоки, поскольку это может привести к повреждениям труб - и есть лучший способ.

Если вы когда-нибудь сталкивались с проблемой засорения канализации, то первым делом наверняка кипятили чайник и выливали в раковину обжигающе горячую воду в надежде, что она растопит или разрушит все жировые отложения, застрявшие в трубах. Но, по словам одного сантехника, этого делать не следует - вы можете нанести вред своей водопроводной системе, даже не подозревая об этом, пишет Mirror.

Как убрать сильный засор

По его словам, если трубы чистые и вода вытекает, то выливать кипяток в раковину можно, но если у вас засор, то горячая вода может расплавить или деформировать пластиковые трубы. Он также сказал, что вам следует избегать средств для прочистки слива.

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На форуме Reddit, где обсуждались советы по устранению засора, один сантехник заявил: "Несколько вещей, которые я понял на своем опыте. Не используйте средства для прочистки слива. Никогда. Как уже говорилось, они токсичны, дорогие, а главное - не работают и разъедают уплотнители, предотвращающие протечки. Что еще более важно, НЕЛЬЗЯ заливать кипящую воду в канализацию в попытке прочистить слив. Ничего страшного, если труба чистая, но если кипяток не поможет прочистить засор (что вполне вероятно), он может расплавить ПВХ-пластик".

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Комментарии сантехника поддержали и другие: специалисты из WP Plumbing заявили, что если вы используете кипяток для прочистки засорившегося слива, то, скорее всего, вам придется использовать его так много, что вы повредите трубы, прежде чем прочистите засор.

"Заливать кухонную раковину очень горячей водой - не лучший способ прочистить засор. Это чревато долгосрочными последствиями, и для этого вам потребуются галлоны кипятка. В результате вы повредите трубопровод, прежде чем прочистите засор", - написали они на своем сайте.

Эксперты из Balkan Plumbing также призвали отказаться от использования кипятка, указав те же причины, что и сантехник из Reddit, но отметив, что опасность существует только в том случае, если у вас сливные трубы из ПВХ. В современных домах некоторые сливные трубы сделаны из пластика ПВХ, и обычно кипяток просто проходит через них, не причиняя никакого вреда.

Но если вода будет течь по трубе медленно, ПВХ может деформироваться. Но если у вас нет труб из ПВХ, вы можете вылить кипяток прямо в слив, и он никак не повредит водопроводную систему. В интернете и среди профессионалов существует много противоречий по поводу вопроса и ответа на него о кипятке в трубах из ПВХ.

Так что же нужно использовать, чтобы прочистить слив? По словам сантехника с Reddit, самый безопасный способ разблокировать слив - использовать инструмент, известный как сливная змея, которая представляет собой длинный кусок свернутой металлической проволоки, прикрепленной к гибкому металлическому тросу. Трос крепится к кривошипу, и вы поворачиваете кривошип, чтобы повернуть трос и ослабить то, что заблокировало слив.

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