Фальшивку видно сразу: как можно проверить гривны на подлинность

Подделка денег - не редкость в наше время, поэтому важно знать, как понять, что гривны фальшивые. Мы поделимся некоторыми хитростями, которые помогут вам это сделать без специального оборудования и похода в банк.
Как проверить деньги на подлинность в домашних условиях?
Рассмотрит на примере купюры в 200 гривен. При ощупывании банкноты вы заметите тактильные отличия ее бумаги от обычной. Также вы почувствуете рельефность изображений с лицевой стороны.
Рассматривая банкноту против света, вы увидите портрет Леси Украинки и графический знак гривны.
Обратите внимание на надпись "200 грн", малый Государственный Герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала "200".
При изменении угла наклона банкноты все элементы цифрового обозначения 200 должны совпадать без разрывов и оползней. Также номинал в правом нижнем углу, подсвеченный оптически-сменной краской, должен менять цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.
Как проверить купюру 500 грн на подлинность?
Здесь ситуация очень похожая на ту, что мы описали выше, но есть некоторые нюансы:
- В фальшивой купюре 500 гривен нет водяных знаков — портрета и цифр номинала — или они есть, но очень нечеткие, с размытыми краями.
- В настоящих 500 грн, при рассматривании их на просвет, все изображения будут совпадать, а в фальшивой купюре могут двоиться. Специалисты советуют обратить пристальное внимание на число 500. У поддельных гривен между цифрами возможны разрывы, верхние и нижние смещения.
- Ромб, находящийся на уровне глаз Сковороды, у оригинальных 500 грн меняет цвет с темно-фиолетового на насыщенно зеленый. У подделки такого эффекта нет.
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