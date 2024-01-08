Фальшивку видно сразу: как можно проверить гривны на подлинность

Простые приемы помогут вам определить подлинность банкноты и избежать мошенничества.

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Как можно проверить деньги на подлинность / Коллаж Главред, фото: pixabay.com,

Подделка денег - не редкость в наше время, поэтому важно знать, как понять, что гривны фальшивые. Мы поделимся некоторыми хитростями, которые помогут вам это сделать без специального оборудования и похода в банк.

Как проверить деньги на подлинность в домашних условиях?

Рассмотрит на примере купюры в 200 гривен. При ощупывании банкноты вы заметите тактильные отличия ее бумаги от обычной. Также вы почувствуете рельефность изображений с лицевой стороны.

Рассматривая банкноту против света, вы увидите портрет Леси Украинки и графический знак гривны.

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Обратите внимание на надпись "200 грн", малый Государственный Герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала "200".

При изменении угла наклона банкноты все элементы цифрового обозначения 200 должны совпадать без разрывов и оползней. Также номинал в правом нижнем углу, подсвеченный оптически-сменной краской, должен менять цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Как проверить купюру 500 грн на подлинность?

Здесь ситуация очень похожая на ту, что мы описали выше, но есть некоторые нюансы:

В фальшивой купюре 500 гривен нет водяных знаков — портрета и цифр номинала — или они есть, но очень нечеткие, с размытыми краями.

В настоящих 500 грн, при рассматривании их на просвет, все изображения будут совпадать, а в фальшивой купюре могут двоиться. Специалисты советуют обратить пристальное внимание на число 500. У поддельных гривен между цифрами возможны разрывы, верхние и нижние смещения.

Ромб, находящийся на уровне глаз Сковороды, у оригинальных 500 грн меняет цвет с темно-фиолетового на насыщенно зеленый. У подделки такого эффекта нет.

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