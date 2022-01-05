Гадания на Рождество: как узнать свою судьбу и загадать заветное желание

Как позвать суженого во сне и погадать на желание в ночь накануне Рождества.
Считается, что рождественские гадания обладают особой силой. В ночь с 6 на 7 января можно узнать свое будущее или попросить у вселенной исполнения давней мечты.
Рождественский сочельник 6 января – период большого скопления позитивной энергии. Именно она позволяет немного приоткрыть завесу и узнать, что уготовано судьбой. Пока парубки отправляются колядовать, молодые девушки собираются вместе и гадают.
Гадание на Рождество на суженого
Одним из наиболее распространенных гаданий на суженого, которое позволяло узнать больше о том, кто предназначен судьбой было гадание по крупе. Для этого необходимо взять гречку, рис, пшено, овес и перемешать их в миске. Затем взять горсть и посмотреть чего в ладони больше.
- темная крупа – сватов зашлет брюнет;
- рис – жених будет светловолосый;
- крупа лежит кучками – к зажиточному кавалеру.
Гадание на сон предполагает, что молодая девушка кладет под подушку гребень, приговаривая:
Суженый-ряженый, причеши мне голову.
После чего нужно лечь спать, не проронив ни слова. Считалось, что жених явится во сне причесать возлюбленную.
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Поможет узнать чего ожидать в делах любовных в наступившем году и гадание на игле. Для этого берут две иголки и, смазав ушко воском, опускают в емкость с водой.
- Иглы быстро пошли ко дну – к исполнению желания.
- Упали друг на друга – встретите свою вторую половинку.
- Упали по разным краям – к расставанию и неприятностям.
Народные рождественские гадания
Интересным может стать рождественское гадание на воске. Особенно для тех у кого нет проблем с фантазией. Зажженную свечу нужно наклонить над миской с водой и дать воску стечь. Это можно повторить несколько раз. Фигуры, которые приняли необычные формы можно трактовать на свое усмотрение, руководствуясь ассоциациями.
- Лист дерева – зависть и интриги.
- Яблоко – здоровье и благополучие. Чем круглее, тем более благоприятный год будет ожидать гадающего.
- Яйцо – символ новых начинаний или страхов и предубеждений, которые мешают двигаться вперед.
- Гриб – энергия и крепкое здоровье.
- Виноград – удачная фигура, которая предвещает достаток и любовь.
- Колокол – новости; ровная фигура – хорошие новости.
- Дракон – пополнение в семействе или исполнение желаний.
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Рождественское гадание на желание довольно простое. Нужно загадать желание и позвать кошку. Если питомец переступит порог левой лапой – мечта сбудется, если правой – не суждено.
Гадания на Рождество в компании – неотъемлемая часть праздничного веселья. Гадание на чашках поможет узнать, что принесет наступивший год. Нужно взять чашек по количеству гадающих и наполнить их сахаром, солью, водой, в одну их них можно положить лук, деньги, хлеб и кольцо.
- Хлеб – к достатку;
- Вода – к стабильности;
- Лук – предвещает слезы;
- Кольцо – готовиться в этом году к свадьбе;
- Сахар – к веселому году;
- Деньги – богатство;
- Соль – к неприятностям.
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