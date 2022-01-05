Гадания на Рождество: как узнать свою судьбу и загадать заветное желание

Гадания на Рождество / depositphotos.com/

Считается, что рождественские гадания обладают особой силой. В ночь с 6 на 7 января можно узнать свое будущее или попросить у вселенной исполнения давней мечты.

Рождественский сочельник 6 января – период большого скопления позитивной энергии. Именно она позволяет немного приоткрыть завесу и узнать, что уготовано судьбой. Пока парубки отправляются колядовать, молодые девушки собираются вместе и гадают.

Гадание на Рождество на суженого

Одним из наиболее распространенных гаданий на суженого, которое позволяло узнать больше о том, кто предназначен судьбой было гадание по крупе. Для этого необходимо взять гречку, рис, пшено, овес и перемешать их в миске. Затем взять горсть и посмотреть чего в ладони больше.

темная крупа – сватов зашлет брюнет;

рис – жених будет светловолосый;

крупа лежит кучками – к зажиточному кавалеру.

Гадание на сон предполагает, что молодая девушка кладет под подушку гребень, приговаривая:

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Суженый-ряженый, причеши мне голову.

После чего нужно лечь спать, не проронив ни слова. Считалось, что жених явится во сне причесать возлюбленную.

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Поможет узнать чего ожидать в делах любовных в наступившем году и гадание на игле. Для этого берут две иголки и, смазав ушко воском, опускают в емкость с водой.

Иглы быстро пошли ко дну – к исполнению желания.

Упали друг на друга – встретите свою вторую половинку.

Упали по разным краям – к расставанию и неприятностям.

Народные рождественские гадания

Интересным может стать рождественское гадание на воске. Особенно для тех у кого нет проблем с фантазией. Зажженную свечу нужно наклонить над миской с водой и дать воску стечь. Это можно повторить несколько раз. Фигуры, которые приняли необычные формы можно трактовать на свое усмотрение, руководствуясь ассоциациями.

Лист дерева – зависть и интриги.

Яблоко – здоровье и благополучие. Чем круглее, тем более благоприятный год будет ожидать гадающего.

Яйцо – символ новых начинаний или страхов и предубеждений, которые мешают двигаться вперед.

Гриб – энергия и крепкое здоровье.

Виноград – удачная фигура, которая предвещает достаток и любовь.

Колокол – новости; ровная фигура – хорошие новости.

Дракон – пополнение в семействе или исполнение желаний.

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Рождественское гадание на желание довольно простое. Нужно загадать желание и позвать кошку. Если питомец переступит порог левой лапой – мечта сбудется, если правой – не суждено.

Гадания на Рождество в компании – неотъемлемая часть праздничного веселья. Гадание на чашках поможет узнать, что принесет наступивший год. Нужно взять чашек по количеству гадающих и наполнить их сахаром, солью, водой, в одну их них можно положить лук, деньги, хлеб и кольцо.

Хлеб – к достатку;

Вода – к стабильности;

Лук – предвещает слезы;

Кольцо – готовиться в этом году к свадьбе;

Сахар – к веселому году;

Деньги – богатство;

Соль – к неприятностям.

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