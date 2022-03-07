Где можно купить инсулин – в МОЗ опубликовали список аптек

Где можно найти инсулин - список аптек / depositphotos.com/

С начала полномасштабной военной агрессии РФ люди столкнулись с недостатком жизненно важных медикаментов. В частности, больные диабетом. В Министерстве здравоохранения опубликовали список аптек, в которых можно прибрести инсулин.

Отмечается, что перед тем, как идти в аптеку, необходимо позвонить и удостовериться в наличии медикаментов.

Также наиболее полный список аптек, в которых есть инсулин можно узнать на сайте Tabletki.ua.

На первой странице ссылка на список доступных аптек с препаратами инсулина. Планируется, что сервис в скором времени добавит фильтры по типу инсулина.

В случае острой необходимости стоит обращаться на горячую линию МОЗ: 0 800 60 20 19. Заявление будет принято в обработку и препарат найдут в аптеке или доставят волонтерами.

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Этот сервис предоставляет актуальную информацию о наличии медикаментов более чем в 5 тысяч аптек по всей стране. Данные обновляются каждый час.

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