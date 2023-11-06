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Гости подумают, что новые: как отстирать домашние тапки

Сергей Кущ
6 ноября 2023, 10:50
Следуя этому простому рецепту, вы сможете продлить срок службы своих домашних тапочек.
Как отстирать домашние тапки
Как отстирать домашние тапки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого дома найдутся домашние тапочки, которые уже не то что стыдно предложить гостям, но и самому неприятно в них ходить. Пятна и неприятные запахи могут сделать домашние тапочки менее привлекательными.

Не отчаивайтесь, есть простой и эффективный способ вернуть им первозданный вид - ручная стирка.

Как отстирать домашние тапочки?

Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов для приготовления чистящего раствора. Этот состав подходит для тапочек из различных материалов, включая резину.

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  1. Для начала смешайте 2 столовые ложки моющего средства, 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки перекиси водорода в подходящей емкости. Растворите получившуюся массу в тазу с теплой водой.
  2. Поместите свои тапочки в этот раствор и оставьте их там на 15 минут. После этого, с помощью губки или щетки для обуви, аккуратно очистите поверхность тапочек. Вы увидите, как грязь и неприятные запахи исчезнут, оставив ваши тапочки чистыми и свежими.

Следуя этому простому рецепту, вы сможете продлить срок службы своих домашних тапочек и наслаждаться комфортом и чистотой даже долгое время после их покупки. Попробуйте этот метод, и ваши домашние тапочки всегда будут выглядеть как новые.

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