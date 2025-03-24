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И на метр не подползут: как сделать так, чтобы клещи не кусали

Сергей Кущ
24 марта 2025, 16:10
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Соблюдая эти рекомендации, можно значительно снизить риск укусов клещей и защитить свое здоровье!
Как сделать так, чтобы клещи не кусали
Как сделать так, чтобы клещи не кусали / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой запах не переносят клещи
  • Что делать, если укусил клещ

С приходом теплого сезона активность клещей значительно возрастает, создавая угрозу для здоровья человека. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как боррелиоз и энцефалит.

Поэтому важно знать, что делать, чтобы не кусали клещи, и как обезопасить себя во время прогулок на природе, пишет Главред.

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Чем намазать тело, чтобы не кусали клещи?

Для защиты кожи от укусов клещей рекомендуется использовать специальные репелленты. Они отпугивают паразитов и создают защитный барьер, пишут эксперты из Into-sana. Репелленты могут содержать такие активные вещества, как:

  • ДЭТА (диэтилтолуамид) – эффективен до 25 часов,
  • Икаридин – менее токсичный аналог,
  • Натуральные масла (лимонное, эвкалиптовое, гвоздичное).

Наносить защитные средства необходимо на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу.

Какой запах не переносят клещи?

Клещи обладают чувствительным обонянием и избегают определенных ароматов. Наиболее эффективные натуральные отпугиватели:

  • Эфирные масла лаванды, чайного дерева, герани, розмарина,
  • Уксус и нашатырный спирт,
  • Чеснок и пижма.

Добавление нескольких капель эфирных масел в крем или смешивание с водой для распыления на одежду может значительно снизить риск укусов.

Что отпугивает клещей от человека?

Чтобы избежать укусов клещей, важно соблюдать простые правила безопасности:

Выбирать правильную одежду: светлые вещи с длинными рукавами, заправленные брюки, головной убор.

Обходить кустарники и высокую траву, где клещи могут поджидать свою жертву.

Проводить регулярный осмотр тела каждые 30-60 минут на природе. Особое внимание уделяйте местам за ушами, подмышкам, пояснице и шее.

После прогулки сменить одежду, постирать и прогладить.

Как безопасно удалить клеща?

Если паразит все же присосался, необходимо правильно его извлечь:

  1. Не давите и не раздавливайте клеща.
  2. Используйте пинцет или прочную нить, аккуратно выкручивая насекомое по часовой стрелке.
  3. Обработайте место укуса спиртом, йодом или одеколоном.
  4. После удаления тщательно вымойте руки и при необходимости обратитесь к врачу.

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Какие заболевания переносит клещ?

В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасные для переноса заболеваний, прежде всего, иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Наиболее опасные из них:

  • Клещевой вирусный энцефалит;
  • Болезнь Лайма;
  • Гранулоцитарный анаплазмоз;
  • Моноцитарный эрлихиоз;
  • Крым-Конго геморрагическая лихорадка;
  • Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;
  • Туляремия.

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