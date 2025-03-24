И на метр не подползут: как сделать так, чтобы клещи не кусали

Соблюдая эти рекомендации, можно значительно снизить риск укусов клещей и защитить свое здоровье!

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Как сделать так, чтобы клещи не кусали / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

Какой запах не переносят клещи

Что делать, если укусил клещ

С приходом теплого сезона активность клещей значительно возрастает, создавая угрозу для здоровья человека. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как боррелиоз и энцефалит.

Поэтому важно знать, что делать, чтобы не кусали клещи, и как обезопасить себя во время прогулок на природе, пишет Главред.

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Чем намазать тело, чтобы не кусали клещи?

Для защиты кожи от укусов клещей рекомендуется использовать специальные репелленты. Они отпугивают паразитов и создают защитный барьер, пишут эксперты из Into-sana. Репелленты могут содержать такие активные вещества, как:

ДЭТА (диэтилтолуамид) – эффективен до 25 часов,

Икаридин – менее токсичный аналог,

Натуральные масла (лимонное, эвкалиптовое, гвоздичное).

Наносить защитные средства необходимо на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу.

Какой запах не переносят клещи?

Клещи обладают чувствительным обонянием и избегают определенных ароматов. Наиболее эффективные натуральные отпугиватели:

Эфирные масла лаванды, чайного дерева, герани, розмарина,

Уксус и нашатырный спирт,

Чеснок и пижма.

Добавление нескольких капель эфирных масел в крем или смешивание с водой для распыления на одежду может значительно снизить риск укусов.

Что отпугивает клещей от человека?

Чтобы избежать укусов клещей, важно соблюдать простые правила безопасности:

Выбирать правильную одежду: светлые вещи с длинными рукавами, заправленные брюки, головной убор.

Обходить кустарники и высокую траву, где клещи могут поджидать свою жертву.

Проводить регулярный осмотр тела каждые 30-60 минут на природе. Особое внимание уделяйте местам за ушами, подмышкам, пояснице и шее.

После прогулки сменить одежду, постирать и прогладить.

Как безопасно удалить клеща?

Если паразит все же присосался, необходимо правильно его извлечь:

Не давите и не раздавливайте клеща. Используйте пинцет или прочную нить, аккуратно выкручивая насекомое по часовой стрелке. Обработайте место укуса спиртом, йодом или одеколоном. После удаления тщательно вымойте руки и при необходимости обратитесь к врачу.

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Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

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