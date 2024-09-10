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Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способ

Юрий Берендий
10 сентября 2024, 15:35
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При покраске дома или обновлении интерьера важно знать простые и эффективные методы, которые помогут быстро избавиться от неприятного запаха краски.
Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способ
Как избавиться от запаха краски в квартире - простой, но эффективный способ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Проблема запаха краски в квартире после ремонта является распространенной и может стать серьезным вызовом для здоровья и комфорта жильцов. О том, как очистить воздух от запаха краски рассказал в видео блогер и автор YouTube-канала "Helpful DIY".

Что поглощает запах краски

Он поделился простым, но эффективным способом, как быстро устранить запах краски после ремонта.

"Все, что вам нужно, - это несколько вещей, которые, вероятно, у вас уже есть дома", - отмечает автор в начале своего видео.

Для того, чтобы вывести запах краски из помещения понадобится только миска с водой и кусочек лимона. Блогер рекомендует взять несколько небольших мисок, чтобы расставить их по всей комнате или дома.

"Наполните миски водой и добавьте туда ломтик лимона. Да, вы можете использовать лимонную воду, но настоящий лимон работает намного лучше", - подчеркивает он.

Блогер также советует использовать несколько мисок для достижения наилучшего результата: "Что лучше одной миски с водой и лимоном? Две миски! Чем больше их будет, тем быстрее исчезнет запах краски".

Как проветрить комнату от запаха краски

"Комбинация воды и лимона поглощает запах краски с невероятной скоростью. Это просто безумие", - говорит автор.

По его словам, такой метод он применял, когда красил свой дом.

"Я расставил миски по всему дому на ночь, и запах исчез чрезвычайно быстро. Я много красил в своей жизни, но этот запах выветрился так быстро, что это было просто невероятно", - делится опытом блогер.

Смотрите видео о том, как проветрить комнату от запаха краски:

Блогер также дает несколько советов относительно того, как обращаться с мисками после использования.

"После того, как закончите, тщательно вымойте миски. Хотя я не знаю точно, как вода впитывает запах краски, кислотность лимона, похоже, взаимодействует с летучими органическими соединениями (ЛОС) в краске, и поэтому запах исчезает", - сказал автор видео.

Он добавляет, что важно быть осторожными и дважды мыть миски после использования.

Если вы хотите максимально быстро избавиться от запаха, блогер советует купить одноразовые миски или использовать ведра.

"Можете наполнить ведра водой, добавить в них ломтики лимона, и вы увидите, как быстро запах исчезнет". Блогер также отмечает, что такой лайфхак стоит использовать еще во время окрашивания, чтобы не дать запаху накопиться.

Что известно о YouTube канале "Helpful DIY"

Helpful DIY - популярный YouTube канал, посвященный практическим советам и инструкциям для выполнения различных задач в домохозяйстве. Канал охватывает широкий спектр тем, включая ремонт, мелкие проекты, технические советы и лайфхаки, которые облегчают жизнь. Основатель и ведущий канала - энтузиаст DIY (сделай сам), который делится собственным опытом и экспертными советами со своей аудиторией в почти 800 тысяч пользователей.

Что лучше всего впитывает запахи

Эксперт популярной британской программы "This Morning" поделился полезными советами, как минимизировать этот запах с помощью простых средств.

По его словам, одним из самых эффективных способов устранить запах краски является добавление ванильного экстракта.

"Все, что вам нужно, - это одна столовая ложка ванильного экстракта на галлон краски (примерно 4,5 литра). Если ваша жестянка меньше, как, например, на 2,5 литра, вы можете использовать чуть больше половины столовой ложки", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, что лучше всего впитывает запахи:

Этот метод особенно хорошо работает с водоэмульсионной краской, ведь она более чувствительна к дополнительным ароматизаторам.

"Это не только убирает неприятный запах, но и наполняет помещение приятным ароматом ванили", - добавляет он.

Однако, эксперт отмечает: не следует нюхать краску непосредственно, даже если она пахнет ванилью.

Как очистить инструмент от краски

После завершения покраски важно тщательно вымыть все инструменты. Эксперт советует использовать кухонное масло для снятия остатков краски с кисточек и других инструментов.

"Намажьте кухонный рулет маслом, протрите кисточку и заверните ее в пищевую пленку. Это поможет сохранить кисточку мягкой и пригодной для дальнейшего использования", - объясняет он.

Что известно о программе "This morning"

"This Morning" - британская дневная журнальная программа, выходящая на канале ITV. Программа дебютировала 3 октября 1988 года и транслируется в прямом эфире каждый рабочий день с 10:00 до 12:30 по всей Великобритании и в Ирландии на канале Virgin Media One. В программе представлены разнообразные новости, шоу-бизнес, мода, красота и здоровье, стиль жизни, дом и сад, еда, технологии, прямые телефонные звонки и конкурсы, сообщает Википедия.

Дневная программа выходит на канале ITV уже более 35 лет, что делает ее одной из самых длинных дневных программ на британском телевидении. Она выигрывала Национальную телевизионную премию в номинации "Лучшее дневное/живое журнальное шоу" 12 лет подряд, с 2011 по 2022 год.

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