Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция

Как правильно варить перепелиные яйца / pixabay

Сегодня перепелиные яйца используют в кулинарии так же часто, как и куриные. Перепелиные яйца - особенно полезны для детей, поскольку вероятность аллергии меньше, чем при употреблении в пищу вареных куриных.

В них содержится в 5 раз больше калия, железа - в 4,5 раза, в 2,5 раза - витаминов B1 и В2.

Употребление перепелиных яиц укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ, сердца и сосудов. Есть этот продукт рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний, нервных болезней и состояний, гипертонии, астмы, диабета.

Перепелиные яйца хранятся меньше куриных. Практически в любом рецепте куриные яйца можно заменить на перепелиные. В праздничных салатах используются сваренные перепелиные яйца из-за своей миниатюрности и более мягкого вкуса.

Главред расскажет, как быстро сварить перепелиные яйца, и как правильно их хранить.

Для того, чтобы сварить перепелиные яйца, необходимо поместить их в кастрюлю с горячей или холодной водой, и варить после закипания 5 минут. Чтобы сварить перепелиные яйца всмятку, снимайте кастрюлю с огня раньше, через 1-2 минуты варки.

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Срок хранения перепелиных яиц - 40 суток при температуре от 0 до 20 градусов; 60 суток при температуре от 0 до 15 градусов.

Как варить перепелиные яйца

Положить перепелиные яйца в кастрюлю и залить горячей или холодной водой - так, чтобы она с небольшим запасом покрывала перепелиные яйца.

Поставить кастрюлю с перепелиными яйцами на огонь, варить вкрутую 5 минут после закипания.

Слить кипяток из кастрюли с перепелиными яйцами, налить в кастрюлю холодную воду, чтобы яйца остудились быстрее.

Через минуту слить холодную воду и очистить перепелиные яйца.

Поскольку перепелиные яйца очень хрупкие даже в сваренном виде, нужно чистить их аккуратно.

Яйца выложить в банку, залить водой и пару секунд сильно потрясти. Тогда скорлупа потрескается, и её можно будет снять не боясь повредить яйца.

Как приготовить перепелиные яйца - видеорецепт: