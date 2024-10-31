Как использовать старые газеты: 5 полезных идей

Выбрасывать на мусорку их точно не нужно.

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Как использовать старые газеты / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Старые газеты — отличный способ сократить количество отходов и найти полезное применение уже использованной бумаге. Мы нашли несколько практичных идей, как использовать старые газеты в повседневной жизни.

Главред расскажет, что делать со старыми газетами, чтобы получить максимум пользы.

Упаковка и защита хрупких вещей

Старые газеты можно использовать для защиты хрупких предметов, таких как посуда или стеклянные изделия, при переезде. Просто заверните каждый предмет в несколько слоев газетной бумаги, и это предотвратит повреждение во время транспортировки. Газеты также подойдут для упаковки посылок.

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Экологичная уборка стекол и зеркал

Газеты — проверенный способ добиться чистоты и блеска на окнах и зеркалах. Используйте газету вместо тряпки или полотенца для уборки, чтобы избежать разводов и остатков ворсинок. Немного уксуса или моющего средства, и газета обеспечит безупречный результат.

Куда можно сдать газеты? Выгодно избавиться от них можно, сдав бумажные изделия в пункт приема макулатуры. Все собранные газеты в дальнейшем поступят на перерабатывающий завод, где в процессе вторичной переработки из них сделают новую бумагу.

Подстилка для домашних животных

Газеты отлично подходят для подстилки в клетках домашних животных, таких как птицы или кролики. Газетная бумага впитывает влагу, помогает поддерживать чистоту и легко заменяется.

Компост и мульчирование для растений

Для садоводов старые газеты — хорошее дополнение к компосту. Порванные на мелкие куски, они подходят для мульчирования, что помогает сохранить влагу, подавить сорняки и улучшить структуру почвы по мере разложения.

Поглотитель запахов для мусорных ведер и холодильников

Газетные листы могут стать отличным натуральным средством для устранения неприятных запахов. Положите несколько скомканных листов на дно мусорного ведра или холодильника. Они будут впитывать запахи, помогая поддерживать свежесть на кухне.

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