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Как избавиться от конденсата на окнах: самые действенные советы

Анна Ярославская
9 ноября 2024, 10:44
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Конденсат на окнах вызывает сырость и провоцирует развитие черной плесени. Поэтому с ним необходимо бороться.
Конденсат на окнах
Как избавиться от конденсата на окнах / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему на окнах образуется конденсат
  • Какие стеклопакеты лучше - ординарные, двойные или тройные
  • Что делать, чтобы окна не "плакали"

С приходом холодной погоды мы все любим возвращаться в наши уютные и теплые дома. Но именно отопление может стать причиной одной проблемы - появления конденсата на окнах. Главред выяснил, почему на балконе "плачут" окна и что нужно делать, чтобы не было конденсата на окнах.

Почему на балконе на окнах конденсат

Конденсат образуется, когда водяной пар внутри дома не может выйти наружу. Количество водяного пара накапливается в воздухе, и когда он больше не может удерживать его, то превращается в жидкость на более холодной поверхности - обычно это происходит как раз на окнах. Сначала это выглядит как туман на стекле, но если позволить этому продолжаться, то в результате это приведет к образованию капель воды.

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Таким образом каждый раз, когда вы кипятите чайник, принимаете душ, поливаете комнатные растения или даже выдыхаете, в атмосферу вашего дома попадает больше водяного пара, пишет WindowWise.

К слову, конденсация происходит не только на внутренних поверхностях. Конденсат может образовываться и снаружи.

Поскольку внешняя панель стекла никогда не нагревается, в холодные весенние или осенние дни может собираться внешняя конденсация из-за сочетания влажного воздуха и температуры стекла ниже точки росы.

Самое современное энергосберегающее стекло - двойные или тройные стеклопакеты - является главным виновником образования конденсата снаружи.

Кстати, двойное остекление, которое не отвечает самым высоким требованиям по энергосбережению, с меньшей вероятностью приведет к образованию конденсата. Дело в том, что менее эффективные показатели изоляции означают, что внешнее стекло также будет немного нагреваться выходящим теплом, поэтому внешняя конденсация менее вероятна. Минусом двойного остекления является то, что в доме будет холоднее.

Что такое точка росы

Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха.

Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой, пишет Википедия.

При значениях точки росы свыше 20 °C большинство людей чувствуют дискомфорт, воздух кажется душным; свыше 25 °C - люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности. Однако подобные значения наблюдаются крайне редко даже в тропических странах.

Почему конденсат на окнах опасен

Конденсат на окнах вызывает сырость, что провоцирует развитие черной плесени. Помимо того, что она повреждает поверхности, на которых образуется, она также может представлять опасность для здоровья. В частности, в этом случае больше шансов заразиться респираторными инфекциями, аллергией или астмой. Сырость и плесень также могут влиять на иммунную систему".

На стенах вокруг окна с конденсатом могут появиться влажные пятна, которые могут обесцветить краску и привести к отслаиванию обоев. При отсутствии обработки эта влага может просочиться в штукатурку и привести к ее разрушению.

Шторы и другая мягкая мебель также могут быть повреждены сыростью, вызванной конденсацией. Они также могут покрыться плесенью и впитать затхлый запах комнаты.

Внешняя конденсация на окнах вряд ли может нанести ущерб, поскольку она высыхает под воздействием тепла и/или потока воздуха в течение дня.

Как убрать запотевание окон на балконе и в доме

1. Хорошее проветривание помещения - один из самых простых способов избежать появления конденсата на окнах.

Открывайте окно в каждой комнате каждый день, чтобы воздух циркулировал.

2. Обратите особое внимание на вентиляцию в помещениях, где образуется пар. Например, ванные комнаты должны быть оборудованы вытяжными вентиляторами. На кухнях используйте вытяжки, чтобы справиться с паром от готовки.

3. После душа закройте дверь ванной комнаты и откройте окно, чтобы влажный воздух выходил наружу, а не попадал в остальную часть дома.

4. Старайтесь по возможности сушить одежду на открытом воздухе, чтобы не развешивать ее в доме и не повышать влажность воздуха.

5. Осушитель воздуха может помочь удалить влагу из воздуха, хотя он работает и не так эффективно, как хорошая вентиляция.

6. Замените одинарное остекление на двойное.

Одинарные стекла неизбежно приведут к образованию конденсата в холодные месяцы, поскольку стекло не может нагреваться. Замена одинарного стекла на двойное или тройное стекло даст окну внутренний слой стекла, изолированный от внешних температур, который может нагреваться вместе с вашей комнатой и уменьшать образование конденсата.

7. Сохраняйте тепло в доме.

Небольшое повышение температуры в доме поможет воздуху удерживать воду, а не позволять ей конденсироваться.

8. Теплые батареи под окнами также помогут сохранить внутреннюю часть стекла теплой и предотвратить конденсацию водяного пара на ней. То же самое касается и полотенцесушителей в ванных комнатах.

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