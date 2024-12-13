Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Как убрать запах алкоголя изо рта быстро - что съесть, чтобы не было перегара.

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Сколько держится запах перегара / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/elle_kh, Pixabay/Migawka

Употребление спиртных напитков является обычаем, особенно во время праздничных мероприятий. И хотя многие уже давно выбрали здоровый образ жизни и отказались от алкоголя, традиция отмечать то или иное событие со спиртными напитками до сих пор широко распространена.

А как известно, одним из последствий употребления спиртного является специфический запах от человека, который накануне вечером участвовал в возлияниях. О том, как убрать перегар после употребления алкоголя, читайте в материале Главреда.

Что быстро убирает запах перегара

Есть несколько проверенных народных способов, которые помогут быстро убрать неприятный запах изо рта после спиртного:

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Зерна кофе (рекомендуется их пожевать сырыми, не заваренными);

Эффективны эфирные масла различной зелени (петрушка, кинза);

Чеснок (правда запах от него не всем может быть приятен);

Жевательная резинка или мятные леденцы.

/ Инфографика Главред

Чем убрать запах перегара срочно

С давних пор хорошую эффективность от неприятного запаха изо рта показывает лист мелиссы или мяты. Для лучшего эффекта необходимо разжевывать их в течении 5–10 минут. Также помогут справиться с перегаром употребление мускатного ореха или лаврового листа.

Сколько держится запах перегара

Известна примерная пропорция между количеством употребленного спиртного и запахом, который оставляет после себя алкоголь:

два бокала шампанского (около 400 мл) — 2 часа;

бокал вина (250 мл) — 2 часа;

бутылка вина (750 мл) – до 10 часов;

бутылка пива (500 мл) — до 3 часов;

3 литра пива — до 18 часов;

две рюмки водки 40° (по 50 мл)— до 6 часов;

бутылка водки 40° (500 мл) — от 24 часов.

Как убрать запах алкоголя изо рта быстро

обычный спрей-освежитель для полости рта;

сухая гвоздика;

ягоды, цитрусовые;

корица.

От какого алкоголя перегар меньше, а от какого – сильнее

Не секрет, что чем крепче выпитый напиток и больше его количество, тем сильнее будет запах на следующее утро. Если вы употребляете качественное сухое вино в небольших дозах, тогда можете быть спокойны, ведь этот напиток из натуральных продуктов дает слабый запах. Однако если во время застолья выпили крепкие спиртные напитки с содержанием алкоголя в 40 градусов и выше, тогда запах останется дольше.

Внимание! Употребление спиртных напитков категорически запрещено несовершеннолетним. Также нельзя употреблять алкоголь водителям авто и спецтехники, не рекомендуется беременным, а также лицам с медицинскими противопоказаниями.

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