Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

Как избавиться от разводов на кожаной обуви/ pixabay.com, Instagram

В холодное время года, когда улицы посыпают солью или другими реагентами, приходится сталкиваться с довольно неприятной проблемой – белыми разводами на обуви. Спрятаться от этой проблемы практически невозможно. Поэтому стоит "вооружиться" хотя бы способами, как удалить разводы на кожаной обуви или сшитой из любых других материалов.

Для очистки кожаной обуви можно приобрести в магазине специализированные средства. Они очень быстро и без ущерба для материала ликвидируют последствия проблемы.

Однако это не значит, что сразу нужно бежать в магазин. Ведь можно обойтись и своими силами, приготовив простое домашнее средство, которое по эффекту не уступит купленным.

Такой лайфхак подойдет именно для кожаной обуви.

Для приготовления такого средства понадобятся уксус и вода. Смешиваем треть уксуса и две трети воды, и этим раствором протираем поверхность обуви.

Многие, соприкоснувшись с разводами на обуви, просто протирают их влажной тряпкой. Такой вариант тоже приемлем, однако не столь быстрый и эффективный. Ведь после этого их еще нужно будет просушить и обработать кремом для обуви.

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