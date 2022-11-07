УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

7 ноября 2022, 07:05

Чтобы убрать разводы на обуви, недостаточно протереть их влажной тряпкой. Лучше приготовить домашнее средство с ингредиентом, который есть на каждой кухне.

Обувь, сапожки, уксус
Как избавиться от разводов на кожаной обуви/ pixabay.com, Instagram

В холодное время года, когда улицы посыпают солью или другими реагентами, приходится сталкиваться с довольно неприятной проблемой – белыми разводами на обуви. Спрятаться от этой проблемы практически невозможно. Поэтому стоит "вооружиться" хотя бы способами, как удалить разводы на кожаной обуви или сшитой из любых других материалов.

Для очистки кожаной обуви можно приобрести в магазине специализированные средства. Они очень быстро и без ущерба для материала ликвидируют последствия проблемы.

Однако это не значит, что сразу нужно бежать в магазин. Ведь можно обойтись и своими силами, приготовив простое домашнее средство, которое по эффекту не уступит купленным.

Такой лайфхак подойдет именно для кожаной обуви.

Для приготовления такого средства понадобятся уксус и вода. Смешиваем треть уксуса и две трети воды, и этим раствором протираем поверхность обуви.

Многие, соприкоснувшись с разводами на обуви, просто протирают их влажной тряпкой. Такой вариант тоже приемлем, однако не столь быстрый и эффективный. Ведь после этого их еще нужно будет просушить и обработать кремом для обуви.

Читайте также:

обувь лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:21

В Херсоне оккупанты украли детский паровозик

07:05

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

06:43

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: есть прилеты по центру города, вспыхнул мощный пожар

06:21

Об опасности наземных действий из Беларусимнение

05:15

Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холодаВидео

Реклама
04:35

"РФ действует, как беспредельщик": эксперт заявил о возможных провокациях России в зерновой сделке

03:20

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

02:45

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступатьВидео

02:10

Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погодаВидео

01:29

Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессииВидео

00:51

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

06 ноября, воскресенье
23:57

"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФВидео

23:41

Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандалВидео

23:28

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронтеВидео

23:13

Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пунктаВидео

22:56

ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведкаВидео

22:53

Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефонеФотоВидео

22:38

Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноябряВидео

22:30

"Блэкаут" вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключенияВидео

22:04

"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоВидео

Реклама
21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные целиВидео

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

20:35

В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходитВидео

20:25

"Украина влипнет в долги": аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизуВидео

20:20

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

20:18

Сергей Стерненко. Оккупанты скулят о "катастрофе" и ждут бунтаВидеоблоги

20:10

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

20:05

"Русские будут все сдавать": оккупанты готовы драпать из Херсона — перехватВидео

19:50

"Жить прошлым в настоящем, когда нет будущего": Ксения Собчак нарушила молчание после побега из РФ

19:45

Об эвакуации Киева: мои нехорошие предчувствиямнение

19:36

Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условиеВидео

19:30

"Преступники уже страдают": Подоляк описал масштабные потери РФ в войнеВидео

19:29

Находилось более 200 оккупантов: ВСУ нанесли мощный удар по зданию войск Путина в Херсонской областиВидео

18:59

Медики не способны справиться: у мобилизованных оккупантов случилась масштабная вспышка болезнейВидео

18:45

Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу: когда вернулся, вся улица плакалаВидео

18:30

Просто не узнать: бородатая победительница Евровидения Кончита Вурст изменилась до неузнаваемостиВидео

Реклама
18:27

Тоня Матвиенко показала себя в 17 лет после рождения первой дочери

18:09

У послушника остановилось сердце: РФ обстреляла монастырь в Винницкой области во время литургииВидео

18:04

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб 13-летний мальчик

17:41

4 имени, которые никогда не могут иметь большие деньги и приносят бедностьВидео

17:37

Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить УкраинуВидео

17:07

Путин может взорвать ядерку на востоке Украины: Макрон очень испуган - Daily MailВидео

17:06

Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой ЕврокомиссииВидео

16:38

Даже Путин делает: Киркоров выдал тайну о мужском достоинствеВидео

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять