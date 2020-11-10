Как очистить духовку: 10 безумных лайфхаков

Грязь и высохшее масло не только выглядят неприятно, но и часто вызывают неприятный запах во время готовки/Pixabay

Часть генеральной уборки заключается в том, чтобы очистить все укромные уголки и трещины, до которых нет возможности добраться круглый год. И о духовке нельзя забывать. Грязь и высохшее масло не только выглядят неприятно, но и часто вызывают неприятный запах во время готовки.

Если время от времени забывать о духовке, есть и более серьезные опасности, выходящие за рамки неприятного запаха. Во-первых, это может быть негигиенично, поскольку старые кусочки пищи нагреваются, и они действительно могут проникнуть в вашу еду. Чтобы убедиться, что это не ваш случай, следуйте этим простым советам по очистке духовки, которые сделают эту "рутинную работу" легкой.

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Метод 1: вода + нашатырный спирт

Нагрейте духовку до 65 градусов, а затем выключите ее.

Если у вас есть газовая плита, выключите и газ, и контрольный свет (это важно для безопасности).

Поставьте на нижнюю решетку большую кастрюлю с кипящей водой, а на верхнюю - форму для запекания с чашкой нашатырного спирта.

Закройте дверь и оставьте на ночь.

Открыть утром и все вынуть.

Проветрите духовку с открытой дверцей в течение 15 или более минут.

Добавьте пару чайных ложек средства для мытья посуды к остаткам нашатырного спирта и литр теплой воды.

Используя пластиковые перчатки, окуните в жидкость чистящую салфетку и вытрите ею остатки жира из духовки.

Метод 2: белый уксус + пищевая сода

Опустошите духовку и снимите решетки.

Смешайте собственный чистящий раствор из 1/2 стакана пищевой соды и небольшого количества воды (несколько столовых ложек подойдут).

Используя перчатки, распределите смесь по внутренней части духовки, стараясь не допускать попадания нагревательных элементов.

Оставьте на ночь или минимум на 12 часов.

Смоченной тканью сотрите смесь (она станет коричневой от жира).Распылите белый уксус на все участки, с которых трудно удалить пасту; уксус вступит в реакцию с пищевой содой, чтобы ее растворить.

Продолжайте протирать прибор водой, пока духовка не станет чистой.

Метод 3: функция самоочистки

Несколько слов предупреждения: некоторые люди говорят, что функция самоочистки на самом деле может привести к поломке духовки, поскольку она достигает высоких температур (более 480 градусов). Это вариант не для всех печей, но стоит подумать. Вот как это сделать:

Откройте ближайшие окна, чтобы проветрить.

Нажмите кнопку и дайте духовке сделать свое дело (дверца заблокируется из соображений безопасности).

Большинству духовок потребуется от двух с половиной до четырех часов, чтобы полностью очистить себя (не выходите из дома, пока цикл не будет завершен).

Метод 4: замачивание решетки духовки

Выньте решетки из духовки.

Распылите на нее средство для чистки духовки.

Упакуйте их в большие пакеты примерно на 30 минут.

Промойте их теплой водой, чтобы избавиться от остатков.

Метод 5: быстрое средство для очистки стекол

Слегка смочите тряпку в средстве для очистки стекол.

Используйте его, чтобы стереть остатки смазки для быстрой очистки и окончательной уборки после того, как вы уже использовали несколько других методов.

Метод 6: пятна

Обработайте небольшие пятна, вызывающие большие трудности, с помощью чистящего раствора и зубной щетки.

Окуните щетку в чистящий раствор и начните чистку (этот метод отлично подходит для работы в небольших укромных уголках и трещинах).Если пятна все еще не смываются, подумайте о приобретении дешевой электрической зубной щетки, которая поможет вам выполнить часть работы.

Метод 7: Таблетки с моющим средством для посудомоечной машины

Используйте таблетку моющего средства для посудомоечной машины, чтобы очистить внутреннее стекло дверцы духовки.

Смочите таблетку моющего средства для посудомоечной машины горячей водой.

Потрите им стеклянную дверцу, чтобы удалить скопившуюся грязь.

Метод 8: Винный камень

Это может показаться странным, но винный камень, который обычно используется в качестве ингредиента для выпечки, действует как полироль при чистке духовки.

Нанесите внутреннюю часть духовки и оставьте на 10 минут.

Смойте винный камень, чтобы открыть полированную духовку, которая выглядит как новенькая.

Метод 9: очистить от крошки

Если ваша духовка заполнена крошками, вы можете снять дверцу, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего прибора, чтобы узнать, как лучше всего открыть дверцу; у многих есть петлевые замки, которые можно разблокировать отверткой.

Поднимите дверцу вверх и наружу, чтобы снять ее и освободить место для глубокой очистки.

Перед использованием чистящих растворов удалите излишки крошек с помощью ручного пылесоса.

Метод 10: вода + лимон

Если вы предпочитаете естественный метод очистки, откажитесь от химикатов и купите несколько лимонов в магазине.

Наполните кастрюлю водой и добавьте сок двух лимонов.

Поставьте сковороду в духовку и включите ее.

Когда вода закипает, пар действует как естественный очиститель, удаляя жир и другие пятна.

Выключите духовку и дайте ей остыть, прежде чем протирать внутреннюю часть влажной тканью.