Как очистить душевую кабину до блеска без усилий: 4 гениальных и простых способа

Вы узнаете:
- Как отмыть плитку и стены от налета
- Как отчистить затирку между плиткой в ванной
- Как избавиться от стойких пятен
Наши ванные комнаты ежедневно подвергаются значительной нагрузке, поэтому нуждаются в регулярной уборке, чтобы оставаться чистыми и свежими. Со временем здесь может накапливаться грязь, известковый налет и даже плесень, особенно на плитке и в душевых кабинах. Это может сделать процесс очистки довольно сложным и неприятным.
Регулярная очистка важна не только для сохранения эстетического вида, но и для предотвращения порчи материалов. Впрочем, для тщательной уборки вовсе не обязательно тратить часы. Эксперты клининговой компании Myni предлагают несколько эффективных способов для чистки ванной комнаты, которые помогут сделать процесс проще и приятнее, пишет Mirror.
Уксус и таблетки для посудомоечной машины
Этот раствор поможет очистить плитку и стены душевой кабины от водного налета и грязи. Для этого:
- Возьмите одну таблетку для посудомоечной машины и вдвое больше белого уксуса.
- Измельчите таблетку и растворите ее в уксусе, хорошо перемешайте до образования однородной смеси.
- Перелейте раствор в бутылку с распылителем и равномерно нанесите его на загрязненные поверхности душевой кабины.
- Оставьте средство действовать в течение часа. Это позволит кислотам и моющим компонентам хорошо проникнуть в загрязнения.
- После этого протрите поверхности влажной губкой или тканью и смойте чистой водой.
По словам экспертов, уксус обладает природными кислотными свойствами, которые расщепляют налет, а таблетка содержит моющие вещества, удаляющие стойкие пятна.
Сода и уксус
Загрязнения и потемнения между плиткой - распространенная проблема, которую легко решить с помощью смеси соды и уксуса. Сода обладает абразивными свойствами, что помогает легко снимать налет.
- Добавьте немного воды к пищевой соде, чтобы образовалась густая паста.
- Нанесите пасту щедро на загрязненные места между плиткой.
- Затем добавьте несколько капель уксуса. При контакте с содой он образует пену, что помогает растворить и отделить грязь от поверхностей.
- Оставьте на несколько минут, чтобы смесь успела подействовать.
- Вытрите пасту тряпкой или губкой, тщательно смойте холодной водой.
Такой подход позволяет не только очистить затирку, но и удалить остатки мыла и других отложений на плитке.
Отбеливатель и сода
Этот метод идеально подходит для ухода за керамической плиткой. Однако его не следует использовать на фарфоровых поверхностях, поскольку отбеливатель может повредить их.
Смешайте пищевую соду с отбеливателем в соотношении 2:1, чтобы получить густую пасту. Отбеливатель обладает дезинфицирующими и отбеливающими свойствами, что помогает эффективно очищать плитку.
Далее нанесите пасту на плитку и оставьте до полного высыхания. Это может занять несколько часов, поэтому лучше использовать этот метод во время генеральной уборки.
После высыхания используйте холодную воду для смывания пасты. Чтобы избежать нежелательного контакта с отбеливателем, наденьте маску и перчатки, поскольку испарения могут раздражать дыхательные пути.
Кислородный отбеливатель
Этот метод следует применять только в крайнем случае, поскольку кислородный отбеливатель является сильным средством, которое не всегда экологично. Однако он очень действенный в борьбе со стойкими загрязнениями.
- Добавьте три столовые ложки кислородного отбеливателя в ведро теплой воды.
- Нанесите раствор на загрязненную поверхность
- Оставьте его действовать в течение 15-20 минут. Это позволит отбеливателю проникнуть в стойкие загрязнения и удалить их.
- После этого тщательно смойте раствор холодной водой.
Эти четыре простых способа помогут сохранить вашу ванную комнату в идеальной чистоте, экономя время и силы.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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