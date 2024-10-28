Как очистить душевую кабину до блеска без усилий: 4 гениальных и простых способа

Четыре простых способа помогут сохранить вашу ванную комнату чистой и без лишних усилий.

https://glavred.info/lifehack/kak-ochistit-dushevuyu-kabinu-do-bleska-bez-usiliy-4-genialnyh-i-prostyh-sposoba-10609106.html Ссылка скопирована

Как избавиться от известкового налета и плесени / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как отмыть плитку и стены от налета

Как отчистить затирку между плиткой в ванной

Как избавиться от стойких пятен

Наши ванные комнаты ежедневно подвергаются значительной нагрузке, поэтому нуждаются в регулярной уборке, чтобы оставаться чистыми и свежими. Со временем здесь может накапливаться грязь, известковый налет и даже плесень, особенно на плитке и в душевых кабинах. Это может сделать процесс очистки довольно сложным и неприятным.

Регулярная очистка важна не только для сохранения эстетического вида, но и для предотвращения порчи материалов. Впрочем, для тщательной уборки вовсе не обязательно тратить часы. Эксперты клининговой компании Myni предлагают несколько эффективных способов для чистки ванной комнаты, которые помогут сделать процесс проще и приятнее, пишет Mirror.

видео дня

Уксус и таблетки для посудомоечной машины

Этот раствор поможет очистить плитку и стены душевой кабины от водного налета и грязи. Для этого:

Возьмите одну таблетку для посудомоечной машины и вдвое больше белого уксуса. Измельчите таблетку и растворите ее в уксусе, хорошо перемешайте до образования однородной смеси. Перелейте раствор в бутылку с распылителем и равномерно нанесите его на загрязненные поверхности душевой кабины. Оставьте средство действовать в течение часа. Это позволит кислотам и моющим компонентам хорошо проникнуть в загрязнения. После этого протрите поверхности влажной губкой или тканью и смойте чистой водой.

По словам экспертов, уксус обладает природными кислотными свойствами, которые расщепляют налет, а таблетка содержит моющие вещества, удаляющие стойкие пятна.

Сода и уксус

Загрязнения и потемнения между плиткой - распространенная проблема, которую легко решить с помощью смеси соды и уксуса. Сода обладает абразивными свойствами, что помогает легко снимать налет.

Добавьте немного воды к пищевой соде, чтобы образовалась густая паста. Нанесите пасту щедро на загрязненные места между плиткой. Затем добавьте несколько капель уксуса. При контакте с содой он образует пену, что помогает растворить и отделить грязь от поверхностей. Оставьте на несколько минут, чтобы смесь успела подействовать. Вытрите пасту тряпкой или губкой, тщательно смойте холодной водой.

Такой подход позволяет не только очистить затирку, но и удалить остатки мыла и других отложений на плитке.

Как отмыть плитку в ванной инфографика / Инфографика: Главред

Отбеливатель и сода

Этот метод идеально подходит для ухода за керамической плиткой. Однако его не следует использовать на фарфоровых поверхностях, поскольку отбеливатель может повредить их.

Смешайте пищевую соду с отбеливателем в соотношении 2:1, чтобы получить густую пасту. Отбеливатель обладает дезинфицирующими и отбеливающими свойствами, что помогает эффективно очищать плитку.

Далее нанесите пасту на плитку и оставьте до полного высыхания. Это может занять несколько часов, поэтому лучше использовать этот метод во время генеральной уборки.

После высыхания используйте холодную воду для смывания пасты. Чтобы избежать нежелательного контакта с отбеливателем, наденьте маску и перчатки, поскольку испарения могут раздражать дыхательные пути.

Кислородный отбеливатель

Этот метод следует применять только в крайнем случае, поскольку кислородный отбеливатель является сильным средством, которое не всегда экологично. Однако он очень действенный в борьбе со стойкими загрязнениями.

Добавьте три столовые ложки кислородного отбеливателя в ведро теплой воды. Нанесите раствор на загрязненную поверхность Оставьте его действовать в течение 15-20 минут. Это позволит отбеливателю проникнуть в стойкие загрязнения и удалить их. После этого тщательно смойте раствор холодной водой.

Эти четыре простых способа помогут сохранить вашу ванную комнату в идеальной чистоте, экономя время и силы.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред