Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

Как остановить рвоту / depositphotos.com/

Тошноту и рвоту могут провоцировать многие факторы, среди которых пищевое и алкогольное отравление, болезни печени, опухоли, заболевания мозга. Причиной может быть и физиологическое состояние организма – рвота иногда возникает в первом триместре беременности. Главред разобрался, что делать при тошноте и рвоте и когда нужно обращаться к врачу.

Как остановить тошноту

В легких случаях с тошнотой может справиться самостоятельно. Однако не стоит пренебрегать обращением к врачу. Регулярные приступы тошноты могут свидетельствовать о серьезных неполадках в работе организма. "Мутить" может как от простого волнения и переедания, так и от серьезных состояний: сотрясения мозга, болезней печени, внутреннего уха и низкого артериального давления.

Снять тошноту в домашних условиях поможет глубокое дыхание . Оно поможет если приступ был вызван волнением. Нужно сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторить несколько раз.

. Оно поможет если приступ был вызван волнением. Нужно сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторить несколько раз. Холодный компресс поможет справиться с тошнотой, которая сопровождается повышением температуры. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой. Это поможет сбить температуру и привести в чувство.

поможет справиться с тошнотой, которая сопровождается повышением температуры. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой. Это поможет сбить температуру и привести в чувство. Соблюдайте баланс жидкости в организме . Обезвоживание может вызывать тошноту и чтобы ее избежать, необходимо пить чистую воду небольшими количествами. Не менее 1,5 литра воды в день. Можно чередовать с ромашковым чаем.

. Обезвоживание может вызывать тошноту и чтобы ее избежать, необходимо пить чистую воду небольшими количествами. Не менее 1,5 литра воды в день. Можно чередовать с ромашковым чаем. При остром приступе тошноты понюхайте лимон . Эфирные масла цитруса отлично справляются с этим неприятным симптомом.

. Эфирные масла цитруса отлично справляются с этим неприятным симптомом. Еще одно народное средство, которое помогает справиться с тошнотой – имбирь . Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы.

. Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы. При проблеме кислотного рефлюкса не стоит ложиться сразу после еды . Поднимаясь по пищеводу, желудочный сок может провоцировать тошноту. В этом случае нужно сесть и как можно меньше двигаться.

Что делать при рвоте в домашних условиях

Рвота, которая возникает при пищевом и алкогольном отравлении проходит сама, когда организм полностью очищается от токсинов. Чтобы облегчить состояние можно:

Пить больше воды – в идеале чистая вода, но можно приготовить ромашковый, мятный и имбирный чай. Чтобы избежать обезвоживания можно использовать специальные солевые растворы для дегидратации.

Есть легкую пищу – тосты или сухарики из хлеба, рисовую кашу без масла или белковые продукты. Острого, жирного и соленого лучше избегать.

Избегать запахов и раздражителей, которые могут спровоцировать приступ.

Как остановить рвоту у детей

У детей до года рвота может вызывать опасное состояние обезвоживания организма, поэтому не пытайтесь остановить ее в домашних условиях. Детей от года до двух лет нужно показать врачу если рвота не прекращается в течение 24 часов.

Вызывайте скорую помощь, если рвота сопровождается:

сильной болью и спазмами в животе;

болью в груди;

высокой температурой;

зелеными рвотными массами с примесью крови и кала;

нарушением зрения;

сильной головной болью;

обезвоживанием с редким мочеиспусканием и темной мочой.

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