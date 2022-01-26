Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

Простые способы, которые принесут облегчение.
Тошноту и рвоту могут провоцировать многие факторы, среди которых пищевое и алкогольное отравление, болезни печени, опухоли, заболевания мозга. Причиной может быть и физиологическое состояние организма – рвота иногда возникает в первом триместре беременности. Главред разобрался, что делать при тошноте и рвоте и когда нужно обращаться к врачу.
Как остановить тошноту
В легких случаях с тошнотой может справиться самостоятельно. Однако не стоит пренебрегать обращением к врачу. Регулярные приступы тошноты могут свидетельствовать о серьезных неполадках в работе организма. "Мутить" может как от простого волнения и переедания, так и от серьезных состояний: сотрясения мозга, болезней печени, внутреннего уха и низкого артериального давления.
- Снять тошноту в домашних условиях поможет глубокое дыхание. Оно поможет если приступ был вызван волнением. Нужно сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторить несколько раз.
- Холодный компресс поможет справиться с тошнотой, которая сопровождается повышением температуры. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой. Это поможет сбить температуру и привести в чувство.
- Соблюдайте баланс жидкости в организме. Обезвоживание может вызывать тошноту и чтобы ее избежать, необходимо пить чистую воду небольшими количествами. Не менее 1,5 литра воды в день. Можно чередовать с ромашковым чаем.
- При остром приступе тошноты понюхайте лимон. Эфирные масла цитруса отлично справляются с этим неприятным симптомом.
- Еще одно народное средство, которое помогает справиться с тошнотой – имбирь. Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы.
- При проблеме кислотного рефлюкса не стоит ложиться сразу после еды. Поднимаясь по пищеводу, желудочный сок может провоцировать тошноту. В этом случае нужно сесть и как можно меньше двигаться.
Что делать при рвоте в домашних условиях
Рвота, которая возникает при пищевом и алкогольном отравлении проходит сама, когда организм полностью очищается от токсинов. Чтобы облегчить состояние можно:
- Пить больше воды – в идеале чистая вода, но можно приготовить ромашковый, мятный и имбирный чай. Чтобы избежать обезвоживания можно использовать специальные солевые растворы для дегидратации.
- Есть легкую пищу – тосты или сухарики из хлеба, рисовую кашу без масла или белковые продукты. Острого, жирного и соленого лучше избегать.
- Избегать запахов и раздражителей, которые могут спровоцировать приступ.
Как остановить рвоту у детей
У детей до года рвота может вызывать опасное состояние обезвоживания организма, поэтому не пытайтесь остановить ее в домашних условиях. Детей от года до двух лет нужно показать врачу если рвота не прекращается в течение 24 часов.
Вызывайте скорую помощь, если рвота сопровождается:
- сильной болью и спазмами в животе;
- болью в груди;
- высокой температурой;
- зелеными рвотными массами с примесью крови и кала;
- нарушением зрения;
- сильной головной болью;
- обезвоживанием с редким мочеиспусканием и темной мочой.
Читайте также:
- Как и когда взвешиваться, чтобы узнать правильный вес
- Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей
- Как убрать похмелье: действенные способы, от которых утром станет легче
- Как убрать жировик на лице в домашних условиях и у косметолога