УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

26 января 2022, 06:58

Простые способы, которые принесут облегчение.

Как остановить рвоту в домашних условиях
Как остановить рвоту / depositphotos.com/

Тошноту и рвоту могут провоцировать многие факторы, среди которых пищевое и алкогольное отравление, болезни печени, опухоли, заболевания мозга. Причиной может быть и физиологическое состояние организма – рвота иногда возникает в первом триместре беременности. Главред разобрался, что делать при тошноте и рвоте и когда нужно обращаться к врачу.

Как остановить тошноту

В легких случаях с тошнотой может справиться самостоятельно. Однако не стоит пренебрегать обращением к врачу. Регулярные приступы тошноты могут свидетельствовать о серьезных неполадках в работе организма. "Мутить" может как от простого волнения и переедания, так и от серьезных состояний: сотрясения мозга, болезней печени, внутреннего уха и низкого артериального давления.

  • Снять тошноту в домашних условиях поможет глубокое дыхание. Оно поможет если приступ был вызван волнением. Нужно сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторить несколько раз.
  • Холодный компресс поможет справиться с тошнотой, которая сопровождается повышением температуры. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой. Это поможет сбить температуру и привести в чувство.
  • Соблюдайте баланс жидкости в организме. Обезвоживание может вызывать тошноту и чтобы ее избежать, необходимо пить чистую воду небольшими количествами. Не менее 1,5 литра воды в день. Можно чередовать с ромашковым чаем.
  • При остром приступе тошноты понюхайте лимон. Эфирные масла цитруса отлично справляются с этим неприятным симптомом.
  • Еще одно народное средство, которое помогает справиться с тошнотой – имбирь. Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы.
  • При проблеме кислотного рефлюкса не стоит ложиться сразу после еды. Поднимаясь по пищеводу, желудочный сок может провоцировать тошноту. В этом случае нужно сесть и как можно меньше двигаться.

Что делать при рвоте в домашних условиях

Рвота, которая возникает при пищевом и алкогольном отравлении проходит сама, когда организм полностью очищается от токсинов. Чтобы облегчить состояние можно:

  • Пить больше воды – в идеале чистая вода, но можно приготовить ромашковый, мятный и имбирный чай. Чтобы избежать обезвоживания можно использовать специальные солевые растворы для дегидратации.
  • Есть легкую пищу – тосты или сухарики из хлеба, рисовую кашу без масла или белковые продукты. Острого, жирного и соленого лучше избегать.
  • Избегать запахов и раздражителей, которые могут спровоцировать приступ.

Как остановить рвоту у детей

У детей до года рвота может вызывать опасное состояние обезвоживания организма, поэтому не пытайтесь остановить ее в домашних условиях. Детей от года до двух лет нужно показать врачу если рвота не прекращается в течение 24 часов.

Вызывайте скорую помощь, если рвота сопровождается:

  • сильной болью и спазмами в животе;
  • болью в груди;
  • высокой температурой;
  • зелеными рвотными массами с примесью крови и кала;
  • нарушением зрения;
  • сильной головной болью;
  • обезвоживанием с редким мочеиспусканием и темной мочой.

Читайте также:

viber
здоровье лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят беду и нищету: какие подарки нельзя даритьПриносят беду и нищету: какие подарки нельзя дарить Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиологаЧто нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022 Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные примененияКуда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеСамый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива Оливье
07:13

Дома не будет ссор: как вырастить магический луковичный цветок гиацинт на своем подоконнике

07:10

Войска НАТО в Украине и усиление в Восточной Европе: в Альянсе призвали Россию к уступкамВидео

06:58

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

06:54

COVID-19 может поражать позвоночник: ученые разгадали тайну симптомов "долгого ковида"

06:36

Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные датыВидео

Реклама
06:29

Идея-фикс Путина: зачем в Кремле решили признать "ЛДНР"мнение

06:01

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

05:28

Обвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в УкраинуВидео

05:08

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

05:04

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

04:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

04:39

Знойная экс-ВИА Гра томно задрала ножку и прислонилась голыми ягодицами к стене

04:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

03:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

03:19

Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлесВидео

03:09

От каких болезней может защитить рыбий жир - ответ нутрициолога

02:47

Почему в морозы нельзя одевать колготки под джинсы и как утеплиться - ответ эксперта

02:38

Гороскоп Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

01:40

Как преодолеть бессоницу - действенный лайфхак от доктора КомаровскогоВидео

01:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

Реклама
00:50

Какой из соков может помочь справиться с гипертонией - ответ ученых

00:30

Оля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платьеФото

00:07

Гороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

25 января, вторник
23:42

Байден не намерен отправлять войска США в Украину - Белый домВидео

23:27

Аlyona Аlyona обула сапоги на руки и высказалась о подкаблучниках

23:00

Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в домеВидео

22:57

Премьер Хорватии оправдался за скандальные слова Милановича об Украине

22:19

Демарш президента Хорватии: МИД Украины требует публичных извинений

22:16

Украину накроет мощный снегопад и сильный морозВидео

21:45

Байден заявил о готовности ввести санкции против Путина в случае нападения России на УкраинуВидео

21:38

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

21:24

Ждем еще одну "птицу": в Украине анонсировали новую партию помощи от СШАВидео

21:16

Стычки на акции ФОПов под Радой: в полиции рассказали о пострадавших

20:49

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

20:41

"Тонкости дипломатической игры": Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграВидео

20:33

"Не испытываю иллюзий": Зеленский высказался о встрече советников "нормандской четверки"

20:22

В Стамбуле снегопад: самолеты стоят по 20 часовФото

19:58

Playboy отдыхает: Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди

19:51

Летел 11 часов при -50 градусах и выжил: безбилетник добрался из Африки в Амстердам в отсеке шасси

Реклама
19:45

В Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент Хорватии

19:37

США пообещали Украине "еще больше" вооружений, но лишь при одном условииВидео

19:36

Будут исключать: за продажу рефератов и курсовых студентов ждет ответственность

19:30

"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавирусаВидео

19:29

Почему, напав на Украину, Путин сам разрушит свою мечтумнение

19:15

На Львовщине супруги зажгли неисправный котел и погибли, малыш остался сиротой

19:14

Украина запросила аварийную поставку электроэнергии из БеларусиВидео

19:09

Испанская принцесса разводится с мужем после 24 лет брака - мужчина публично попался на измене

19:08

Что делать, если бегония не цветет: как заставить растение выпустить бутоныВидео

19:06

Ученые обнаружили новый симптом Омикрона, который может быть единственным признаком заболеванияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять