Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

Регулярная чистка ваших чашек поможет предотвратить налет и сохранить их в чистоте.

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Как отмыть чашку от чая и кофе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вдохновляющий аромат чая и кофе может поднимать настроение, но со временем они оставляют на чашках неприятный налет. Но не волнуйтесь, мы поделимся с вами несколькими секретами, как легко избавиться от чайного и кофейного налета с ваших любимых кружек.

Чем очистить кофейный налет?

Сода: Сода отлично справляется с кофейным налетом благодаря своим абразивным свойствам. Просто смешайте соду с водой до образования пасты, нанесите на налет, и потрите мягкой губкой или щеткой. Затем тщательно промойте.

Сода отлично справляется с кофейным налетом благодаря своим абразивным свойствам. Просто смешайте соду с водой до образования пасты, нанесите на налет, и потрите мягкой губкой или щеткой. Затем тщательно промойте. Уксус: Уксус также является эффективным растворителем кофейных пятен. Залейте немного уксуса в кружку, добавьте горячей воды, оставьте на несколько минут, а затем вымойте. При необходимости вы можете использовать зубную щетку для тщательной очистки.

Уксус также является эффективным растворителем кофейных пятен. Залейте немного уксуса в кружку, добавьте горячей воды, оставьте на несколько минут, а затем вымойте. При необходимости вы можете использовать зубную щетку для тщательной очистки. Специализированные чистящие средства: На рынке есть много специализированных чистящих средств, предназначенных специально для удаления кофейных налетов. Их можно найти в магазинах по хозяйственным товарам.

Как отмыть чайный налёт с кружки?

Лимонная кислота: Лимонная кислота является эффективным средством для удаления чайного налета. Растворите немного лимонной кислоты в воде, залейте внутрь кружки, и оставьте на несколько часов. Затем вымойте кружку.

Лимонная кислота является эффективным средством для удаления чайного налета. Растворите немного лимонной кислоты в воде, залейте внутрь кружки, и оставьте на несколько часов. Затем вымойте кружку. Соль: Соль можно использовать как абразивное средство для удаления чайного налета. Просто посыпьте соль на влажную губку и аккуратно потрите налет с внутренней поверхности кружки. Затем тщательно промойте.

Соль можно использовать как абразивное средство для удаления чайного налета. Просто посыпьте соль на влажную губку и аккуратно потрите налет с внутренней поверхности кружки. Затем тщательно промойте. Чистящее средство с хлором: Некоторые чистящие средства с хлором могут быть эффективными для удаления чайного налета. Однако будьте осторожны и следуйте инструкциям на упаковке.

Помните, что регулярная чистка ваших чашек поможет предотвратить налет и сохранить их в чистоте и блеске.

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