Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело: лучшее средство

Вы узнаете:
- Какой "самый лучший способ" очистки золота
- Как сделать универсальное средство очистки украшений
Со временем даже самое качественное золото может терять блеск и выглядеть тусклым, но восстановить его сияние вполне возможно. Известный блогер София Сизова поделилась в Instagram простым рецептом, о том, как быстро и безопасно очистить золотые украшения.
Главред выяснил, как приготовить раствор для очистки золота.
Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело - как чистят изделия из золота
"Лучший способ почистить золото до блеска требует всего три ингредиента. Смешайте воду и 3% перекись водорода в пропорции 1:1, добавьте каплю жидкого мыла. Оставьте украшения в растворе на 10-15 минут, затем осторожно почистите старой зубной щеткой", - советует блогерша.
После процедуры золото необходимо промыть под проточной водой. Этот метод эффективно устраняет накопившуюся грязь, и уже через несколько минут украшения выглядят, как новые.
Смотрите видео о том, как почистить золотые украшения дома:
Однако Сизова отмечает, что этот способ не подходит для изделий с пористыми или мягкими камнями, такими как жемчуг, кораллы или бирюза, поскольку они могут быть повреждены под воздействием перекиси водорода.
Как в домашних условиях почистить ювелирные украшения - в каком растворе можно почистить украшения
Ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей предлагает другой способ ухода за украшениями, который подходит не только для золота, но и для других драгоценных металлов. По ее словам:
"На дно емкости положите фольгу, налейте стакан горячей воды, добавьте по ложке соли, соды и средства для мытья посуды. Опустите украшения в раствор на 5-10 минут", - советует она.
Смотрите видео о том, как почистить украшения от черноты:
Фольга, вместе с ингредиентами раствора, создает реакцию, которая помогает удалить потемнение и вернуть украшениям их блеск. Этот метод подходит для серебра, платины и других металлов.
"Уход за украшениями становится настоящим ритуалом, благодаря которому мы сохраняем их красоту на долгие годы", - добавляет Гулей.
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Кто такая Ирина Гулей
Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.
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