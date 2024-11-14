Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело: лучшее средство

Золото может терять свой блеск со временем, но благодаря простым методам можно легко вернут ювелирным изделиям украшениям первоначальный блеск.

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Как очистить золото в домашних условиях - лучшее и безопасное средство / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой "самый лучший способ" очистки золота

Как сделать универсальное средство очистки украшений

Со временем даже самое качественное золото может терять блеск и выглядеть тусклым, но восстановить его сияние вполне возможно. Известный блогер София Сизова поделилась в Instagram простым рецептом, о том, как быстро и безопасно очистить золотые украшения.

Главред выяснил, как приготовить раствор для очистки золота.

Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело - как чистят изделия из золота

"Лучший способ почистить золото до блеска требует всего три ингредиента. Смешайте воду и 3% перекись водорода в пропорции 1:1, добавьте каплю жидкого мыла. Оставьте украшения в растворе на 10-15 минут, затем осторожно почистите старой зубной щеткой", - советует блогерша.

После процедуры золото необходимо промыть под проточной водой. Этот метод эффективно устраняет накопившуюся грязь, и уже через несколько минут украшения выглядят, как новые.

Смотрите видео о том, как почистить золотые украшения дома:

Однако Сизова отмечает, что этот способ не подходит для изделий с пористыми или мягкими камнями, такими как жемчуг, кораллы или бирюза, поскольку они могут быть повреждены под воздействием перекиси водорода.

Как в домашних условиях почистить ювелирные украшения - в каком растворе можно почистить украшения

Ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей предлагает другой способ ухода за украшениями, который подходит не только для золота, но и для других драгоценных металлов. По ее словам:

"На дно емкости положите фольгу, налейте стакан горячей воды, добавьте по ложке соли, соды и средства для мытья посуды. Опустите украшения в раствор на 5-10 минут", - советует она.

Смотрите видео о том, как почистить украшения от черноты:

Фольга, вместе с ингредиентами раствора, создает реакцию, которая помогает удалить потемнение и вернуть украшениям их блеск. Этот метод подходит для серебра, платины и других металлов.

"Уход за украшениями становится настоящим ритуалом, благодаря которому мы сохраняем их красоту на долгие годы", - добавляет Гулей.

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