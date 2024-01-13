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Как помыть посудомоечную машину внутри: 5 секретов идеальной чистоты

Руслана Заклинская
13 января 2024, 03:42
Знание того, как чистить посудомоечную машину внутри, не только гарантирует чистую посуду, но и продлевает срок службы вашей машины.
Как помыть посудомоечную машину внутри: 5 секретов идеальной чистоты
Почему следует регулярно чистить посудомоечную машину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы заметили, что посуда не становится после посудомойки такой чистой, какой была раньше, не всегда это свидетельствует о поломке. Возможно посудомоечную машину следует почистить. Главред узнал, как очистить внутреннюю часть посудомоечной машины экономным и экологичным способом.

Почему важно регулярно мыть посудомоечную машину

При ежедневном использовании в посудомоечной машине накапливаются остатки пищи, жир, известковый налет и другие загрязнения. Эти загрязнения не только вызывают неприятные запахи и плесень, но также могут повлиять на работу вашего прибора. Поэтому крайне важно знать, как правильно мыть посудомоечную машину, чтобы предотвратить возможные поломки.

Как мыть посудомоечную машину внутри

Хотя на рынке есть специальные чистящие средства для посудомоечной машины, вы также можете выбрать более естественный способ очистки.

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  1. Первичная подготовка. Снимите лотки и тележки, чтобы получить лучший доступ к внутренней части посудомоечной машины. Используйте кухонную бумагу, чтобы стереть все видимые загрязнения.
  2. Очистка фильтра. В фильтре больше всего накапливается остатков пищи. Выньте его и окуните в воду с несколькими каплями жидкого моющего средства. Для более глубокой очистки добавьте пищевую соду или моющий уксус. Если он очень грязный, дайте ему отмочиться в течение 15 минут, а затем очистите все части старой зубной щеткой.
  3. Применение уксуса и пищевой соды. Налейте 3 стакана уксуса в посудомоечную машину. Добавьте 2 или 3 столовые ложки пищевой соды в ящик для стиральных машин. Запрограммируйте нормальный цикл при высокой температуре (65ºc).
  4. После завершения цикла проверьте посудомоечную машину, чтобы убедиться, что она чистая. Очистите двери и резинки влажной тканью или старой зубной щеткой, чтобы получить доступ ко всем углам.
  5. Вентиляция. Оставьте дверцу посудомоечной машины полуоткрытой, чтобы удалить оставшуюся влагу.

Чтобы поддерживать посудомоечную машину в оптимальном состоянии, рекомендуется чистить ее один раз в месяц, особенно если вы используете прибор каждый день.

Важно различать белый уксус и уксус для очистки. Хотя оба используются для очистки, моющий уксус с кислотностью 8% более эффективен для дезинфекции и непригоден для употребления, в отличие от белого уксуса, который имеет кислотность от 3% до 5%.

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