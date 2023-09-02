Как правильно сказать мужчине, что он лучший: подборка красивых комплиментов

Нельзя слишком льстить, иначе вы рискуете вызвать обратный эффект комплимента.

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Как сделать комплимент мужчине / Коллаж Главред, фото Instagram (laurosantosinsta,olenka_pm)

Комплименты - это один из способов выразить свою оценку и уважение к кому-то. Но как правильно делать комплименты мужчинам? Независимо от того, хотите вы поднять настроение другу, партнеру, или коллеге, мы поможем вам выбрать правильные слова.

Как правильно делать комплименты

Будьте искренними: самый важный аспект при комплименте - искренность. Похвала должна быть душевной и отражать ваши реальные чувства.

самый важный аспект при комплименте - искренность. Похвала должна быть душевной и отражать ваши реальные чувства. Выбирайте конкретные качества: лучше всего давать комплименты, которые касаются конкретных качеств мужчины. Например, вы можете сказать: "Ты очень умный и образованный" или "Твоя заботливость и внимание к деталям всегда впечатляют меня".

лучше всего давать комплименты, которые касаются конкретных качеств мужчины. Например, вы можете сказать: "Ты очень умный и образованный" или "Твоя заботливость и внимание к деталям всегда впечатляют меня". Оцените его достижения: если мужчина достиг чего-то значимого, например, в работе, хобби или спорте, вы можете поздравить его и выразить свое восхищение. Например: "Твоя последняя презентация была потрясающей. Ты настоящий профессионал".

если мужчина достиг чего-то значимого, например, в работе, хобби или спорте, вы можете поздравить его и выразить свое восхищение. Например: "Твоя последняя презентация была потрясающей. Ты настоящий профессионал". Подчеркните его внешность: не стесняйтесь делать комплименты относительно внешности, если это ваш мужчина и знаете, что ему понравится. Например: "Ты выглядишь очень хорошо в этой рубашке" или "Твоя улыбка всегда радует меня"

не стесняйтесь делать комплименты относительно внешности, если это ваш мужчина и знаете, что ему понравится. Например: "Ты выглядишь очень хорошо в этой рубашке" или "Твоя улыбка всегда радует меня" Учитывайте контекст: важно учитывать обстановку и ситуацию, в которой вы что-то говорите. Иногда даже небольшой комплимент в подходящий момент может иметь большой эффект.

Однако будьте осторожны с избыточными комплиментами. Хоть они и могут быть приятными, избегайте их излишнего количества. Очень много комплиментов может показаться преувеличенными и лицемерными. Также будьте осторожны с сарказмом, вы можете обидеть человека.

Какие комплименты нравятся мужчинам

Мужчины, как и женщины, могут ценить разнообразные комплименты в зависимости от своих интересов, характера и ситуации. Подумайте о том, какую цель вы преследуете, делая комплименты парню. Важно определить, какую задачу должна решить похвала, и подобрать правильные слова для её достижения. Также необходимо учитывать особенности личности человека.Принцип прост: выбираете одно из уникальных качеств личности, слегка усиливаете его и выражаете комплимент.

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Комлименты мужчине своими словами

"Горжусь тем, что ты сделал (свой вариант). Мало кто на такое бы решился". "Я с тобой чувствую спокойствие и защищённость". "Не устаю удивляться твоему уму". "Ты всегда был со мной рядом в трудные моменты. Спасибо, я ценю это". "Рядом с тобой я чувствую себя настоящей леди". "Если бы мне был дан шанс вернуться в прошлое и изменить свое окружение, я бы все равно выбрала тебя". "Я всегда готова поддержать тебя и принять твою сторону. Ты заслуживаешь этого". "Ты действительно очень близкий для меня человек. Я дорожу нашими отношениями". "Спасибо за то, что вместе со мной работаешь над нашими отношениями. Мне сейчас тоже сложно, но, глядя на твои усилия, я понимаю, что мы справимся". "Люблю тебя за твою легкость. Оставайся всегда таким". "Я обожаю, когда ты улыбаешься!". "Рядом с тобой мне очень спокойно и комфортно.Я чувствую, что могу тебе доверять". "Ты всегда помогаешь мне чувствовать себя особенной". "Ты моя опора".

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