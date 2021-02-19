Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда

Чтобы хинкали получились вкусными, важно знать всего один секрет, как правильно их приготовить и сварить.
Хинкали — визитная карточка грузинской народной кухни. Своим происхождением блюдо обязано жителям горных районов.
Простое с виду блюдо готовить сложнее, чем кажется. Внутри, кроме мяса, должен оставаться пряный бульон.
Кроме того, тесто для хинкали должно быть плотным и эластичным во избежание вытекания сока, поэтому при изучении состава продукта проверьте, чтобы хинкали были сделаны только из муки высшего сорта и без добавления в тесто яиц.
Главред расскажет как правильно варить хинкали, и самый вкусный рецепт настоящего грузинского лакомства.
Как приготовить хинкали - пошаговый рецепт
Ингредиенты на 2 порции:
Для теста:
- Мука пшеничная — 2 кг
- Вода — 600 гр
- Яйца — 1 шт
- Соль — по вкусу
Для фарша:
- Говядина — 500 г (обязательно с жирком)
- Свинина — 500 г (обязательно с жирком)
- Внутренний жир — 150 г
- Репчатый лук — 80 г
- Зелень (кинза, петрушка) — по 20 г
- Зеленый лук — 30 г
- Стручковый перец зеленый — 1 шт
- Соль, перец — по вкусу
Мясо помыть, очистить, порубить и пропустить через мясорубку. Затем смешать с нашинкованным луком и мелко порезанной зеленью и перцем. Добавить соль, перец. Перемешать.
Получившийся фарш разбавить заранее охлажденной кипяченой водой. Добавить столько, сколько мясо сможет впитать.
Муку высыпать на большое плоское блюдо. Собрать холмиком. В центре сделать углубление и влить холодную воду. Добавить соль и замесить тесто.
Готовое тесто разделить на куски и раскатать в лепешки. Очень важно, чтобы лепешки получились тонкими и при этом оставались эластичным и крепким.
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Осторожно выложить в середину каждой лепешки фарш и, создавая складки, собрать края в "ножку". Желательно, чтобы в каждом хинкали было не меньше 18 складок. Небольшой хвостик затем нужно обрезать.
Как варить хинкали
- Вскипятить воду на сильном огне и посолить ее.
- По одной штучке опускать хинкали в кипящую воду.
- Во время варки аккуратно их помешивать.
- После того, как все хинкали всплывут, варить 10 минут.
- Если используется рубленое мясо, то варить не менее 15 минут после всплытия.
Как варить замороженные хинкали
- Вскипятить воду в кастрюле, посолить, положить замороженные хинкали.
- Время варки обычных хинкали из магазина с фаршем 10-15 минут после того, как они всплыли в воде.
- Хинкали с рубленным мясом варить на 10 минут дольше.
- На пару в пароварке или над кастрюлей варить хинкали 30 минут.
- Вынимать необходимо аккуратно, чтобы не разорвать тесто. Перед подачей на стол облить холодной водой.
Приятного аппетита!
Как приготовить хинкали - видеорецепт: