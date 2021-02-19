Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда

Как вкусно приготовить и сварить хинкали / goodfon

Хинкали — визитная карточка грузинской народной кухни. Своим происхождением блюдо обязано жителям горных районов.

Простое с виду блюдо готовить сложнее, чем кажется. Внутри, кроме мяса, должен оставаться пряный бульон.

Кроме того, тесто для хинкали должно быть плотным и эластичным во избежание вытекания сока, поэтому при изучении состава продукта проверьте, чтобы хинкали были сделаны только из муки высшего сорта и без добавления в тесто яиц.

Главред расскажет как правильно варить хинкали, и самый вкусный рецепт настоящего грузинского лакомства.

Как приготовить хинкали - пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 порции:

Для теста:

Мука пшеничная — 2 кг

Вода — 600 гр

Яйца — 1 шт

Соль — по вкусу

Для фарша:

Говядина — 500 г (обязательно с жирком)

Свинина — 500 г (обязательно с жирком)

Внутренний жир — 150 г

Репчатый лук — 80 г

Зелень (кинза, петрушка) — по 20 г

Зеленый лук — 30 г

Стручковый перец зеленый — 1 шт

Соль, перец — по вкусу

Мясо помыть, очистить, порубить и пропустить через мясорубку. Затем смешать с нашинкованным луком и мелко порезанной зеленью и перцем. Добавить соль, перец. Перемешать.

Получившийся фарш разбавить заранее охлажденной кипяченой водой. Добавить столько, сколько мясо сможет впитать.

Муку высыпать на большое плоское блюдо. Собрать холмиком. В центре сделать углубление и влить холодную воду. Добавить соль и замесить тесто.

Готовое тесто разделить на куски и раскатать в лепешки. Очень важно, чтобы лепешки получились тонкими и при этом оставались эластичным и крепким.

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Осторожно выложить в середину каждой лепешки фарш и, создавая складки, собрать края в "ножку". Желательно, чтобы в каждом хинкали было не меньше 18 складок. Небольшой хвостик затем нужно обрезать.

Как варить хинкали

Вскипятить воду на сильном огне и посолить ее.

По одной штучке опускать хинкали в кипящую воду.

Во время варки аккуратно их помешивать.

После того, как все хинкали всплывут, варить 10 минут.

Если используется рубленое мясо, то варить не менее 15 минут после всплытия.

Чтобы сварить хинкали правильно, надо знать всего один секрет / goodfon

Как варить замороженные хинкали

Вскипятить воду в кастрюле, посолить, положить замороженные хинкали.

Время варки обычных хинкали из магазина с фаршем 10-15 минут после того, как они всплыли в воде.

Хинкали с рубленным мясом варить на 10 минут дольше.

На пару в пароварке или над кастрюлей варить хинкали 30 минут.

Вынимать необходимо аккуратно, чтобы не разорвать тесто. Перед подачей на стол облить холодной водой.

Приятного аппетита!

Как приготовить хинкали - видеорецепт: