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Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда

19 февраля 2021, 17:40

Чтобы хинкали получились вкусными, важно знать всего один секрет, как правильно их приготовить и сварить.

Как вкусно приготовить и сварить хинкали / goodfon

Хинкали — визитная карточка грузинской народной кухни. Своим происхождением блюдо обязано жителям горных районов.

Простое с виду блюдо готовить сложнее, чем кажется. Внутри, кроме мяса, должен оставаться пряный бульон.

Кроме того, тесто для хинкали должно быть плотным и эластичным во избежание вытекания сока, поэтому при изучении состава продукта проверьте, чтобы хинкали были сделаны только из муки высшего сорта и без добавления в тесто яиц.

Главред расскажет как правильно варить хинкали, и самый вкусный рецепт настоящего грузинского лакомства.

Как приготовить хинкали - пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 порции:

Для теста:

  • Мука пшеничная — 2 кг
  • Вода — 600 гр
  • Яйца — 1 шт
  • Соль — по вкусу

Для фарша:

  • Говядина — 500 г (обязательно с жирком)
  • Свинина — 500 г (обязательно с жирком)
  • Внутренний жир — 150 г
  • Репчатый лук — 80 г
  • Зелень (кинза, петрушка) — по 20 г
  • Зеленый лук — 30 г
  • Стручковый перец зеленый — 1 шт
  • Соль, перец — по вкусу

Мясо помыть, очистить, порубить и пропустить через мясорубку. Затем смешать с нашинкованным луком и мелко порезанной зеленью и перцем. Добавить соль, перец. Перемешать.

Получившийся фарш разбавить заранее охлажденной кипяченой водой. Добавить столько, сколько мясо сможет впитать.

Муку высыпать на большое плоское блюдо. Собрать холмиком. В центре сделать углубление и влить холодную воду. Добавить соль и замесить тесто.

Готовое тесто разделить на куски и раскатать в лепешки. Очень важно, чтобы лепешки получились тонкими и при этом оставались эластичным и крепким.

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Осторожно выложить в середину каждой лепешки фарш и, создавая складки, собрать края в "ножку". Желательно, чтобы в каждом хинкали было не меньше 18 складок. Небольшой хвостик затем нужно обрезать.

Как варить хинкали

  • Вскипятить воду на сильном огне и посолить ее.
  • По одной штучке опускать хинкали в кипящую воду.
  • Во время варки аккуратно их помешивать.
  • После того, как все хинкали всплывут, варить 10 минут.
  • Если используется рубленое мясо, то варить не менее 15 минут после всплытия.
Чтобы сварить хинкали правильно, надо знать всего один секрет / goodfon

Как варить замороженные хинкали

  • Вскипятить воду в кастрюле, посолить, положить замороженные хинкали.
  • Время варки обычных хинкали из магазина с фаршем 10-15 минут после того, как они всплыли в воде.
  • Хинкали с рубленным мясом варить на 10 минут дольше.
  • На пару в пароварке или над кастрюлей варить хинкали 30 минут.
  • Вынимать необходимо аккуратно, чтобы не разорвать тесто. Перед подачей на стол облить холодной водой.

Приятного аппетита!

Как приготовить хинкали - видеорецепт:

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