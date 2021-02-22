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Как правильно варить креветки: пошаговый рецепт

22 февраля 2021, 16:40

Чтобы правильно сварить креветки, важно знать все тонкости изысканного морепродукта.

Как правильно варить креветки / pixabay

Креветки своим восхитительным нежным вкусом сумеют порадовать любого из нас. Из креветок можно приготовить простую, но очень вкусную и легкую закуску.

Креветки отличаются не только изысканным вкусом, но и немалой пользой для здоровья. В мясе креветок содержится большое количество незаменимых аминокислот, витаминов группы В и РР, а также таких важных для нашего здоровья микроэлементов, как калий, натрий, йод, железо, кобальт, фосфор.

Низкая калорийность и малое (16%) содержание жиров делает креветки одним из лучших диетических продуктов.

Главред расскажет, как правильно варить креветки замороженные и свежие.

Как варить креветки замороженные

Вам понадобиться:

  • Креветки - 1 кг;
  • Вода - 2 л;
  • Укроп - 2 гр;
  • Душистый перец;
  • Гвоздика - 2 шт;
  • Перец горошком - 15 шт;
  • Соль.

Чтобы ваше блюдо получилось по-настоящему вкусным, важно выбирать креветки примерно одного размера, целыми, ледяная шуба должна быть не толстой, иначе в процессе размораживания креветки сильно потеряют в весе.

Кастрюлю с водой ставим на огонь. Часто креветки отправляют в кастрюлю прямо с ледяным панцирем, но это не правильно. От ледяного панциря нужно избавиться, промыв креветки под теплой водой - так уйдет лишняя грязь и отломанные усики.

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Когда вода закипит, добавляем в воду укроп, соль, специи по вкусу, несколько звездочек гвоздики, черный и душистый перец горошком.

Когда вода со специями закипит, в кастрюлю отправляем подготовленные креветки и снова доводим до кипения.

Варим в кипящей воде креветки буквально 2-3 минуты - мясо ракообразных очень нежное и если его переварить, получится жестковатым, лучше этого не делать.

Для того, чтобы наши креветки лучше чистились, промываем их холодной водой.

Готовые креветки поливаем соком лимона.

Как варить свежие креветки

Вам понадобиться:

  • Креветки;
  • Лимон;
  • Специи;
  • Лук;
  • Зелень.

Налейте в кастрюлю воды, положите половину порезанного лимона, лавровый лист, несколько горошков перца, соль и надвое порезанную головку лука.

После закипания положите в кастрюлю креветки и зелень. В процессе можно немного помешивать, но делайте это осторожно, так как креветки очень хрупкие.

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О готовности креветок расскажет цвет. Готовые креветки - приобретают розовый или красноватый оттенок и всплывают. Варить креветки свежие нужно не более 10 минут, а если они не крупные, то 6–7.

рецепт креветки
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