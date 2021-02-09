УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как правильно варить рис - простой рецепт

9 февраля 2021, 16:20

Рис является важным продуктом в различных кухнях мира, но чтобы приготовить рис правильно, нужно чтобы всего пару секретов, и ваше блюдо получится идеальным.

Как приготовить идеальный рис / ria.ru

Рис - это невероятно востребованный продукт. Из риса готовят разнообразные гарниры и каши, а также суши.

Рис является ценным источником белка, витаминов, минералов и сложных углеводов.

Для того, чтобы в полной мере насладиться вкусом правильно приготовленного блюда, необходимо правильно сварить рис.

Главред расскажет, как сварить рис, чтобы блюдо получилось вкусным.

Как варить рис - рецепт

Вам понадобится:

  • Рис -200 гр;
  • Соль - 1 чайн. л.;
  • Сливочное масло.

Рис хорошо промойте, удалите лишний мусор. Если вы хотите, чтобы рис был рассыпчатым, необходимо очень хорошо его промыть, чтобы смыть с поверхности рисинок крахмал, - ведь крахмал способствует склеиванию.

Выложите рис в кастрюлю. Кастрюля подойдет практически любая, но лучше всего, чтобы она все-таки была эмалированая.

Залейте рис водой. Пропорции: на 1 стакан риса берут 2 точно таких же стакана воды. Если нет возможности измерять в стаканах или других мерных емкостях, то имейте в виду, что вода должна быть выше поверхности риса на 1 фалангу среднего пальца.

Читайте такжеКак варить овсянку – самый простой способ

Посолите воду. Кто не знал, но рис забирает на себя очень много соли. Поэтому посолить придется немного больше, чем обычные блюда.

Доведите до кипения на среднем огне. Перемешайте рис, чтобы он не прилип к кастрюле.

Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 25 минут. Ни в коем случае не открывайте крышку во время всего времени варки. Затем отключите огонь и оставьте рис в кастрюле под крышкой еще на 15 минут. Опять таки, ни в коем случае не открывайте крышку.

Добавьте сливочное масло, дождитесь пока оно растает и перемешайте рис с маслом.

Подавайте такой рис как гарнир к рыбе, мясу, курице. Также его вполне можно использовать в разных салатах.

Приятного аппетита!

Как сварить рис для суши - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

  • Рис - обычный или круглый - 250 г;
  • вода очищенная - 275 мл.
  • рисовый (или яблочный) уксус для суши - 25 мл;
  • сахар - 1,5 ст. л.;
  • соль - 0,5 ч. л.

Промыть рис для суши 3-4 раза проточной водой, которая должна при последнем промывании быть прозрачной. Высыпать рис в кастрюлю с толстым дном, залить 275 мл холодной воды.

Поставить кастрюлю с закрытой крышкой на средний огонь, довести до кипения, не открывая крышку. Затем огонь уменьшить до минимального и также, не открывая крышку, варить рис ровно 15 минут.

После этого огонь выключить, и оставить под крышкой на 15 минут.

Читайте такжеКак варить манку без комочков — самый легкий рецепт

В это время приготовить заправку, смешав уксус для суши, соль и сахар.

Перемешать заправку для суши до полного растворения сахара и соли.

Далее заправкой полить горячий рис, перемешать его ложкой, начиная от стенок кастрюли и продолжая к середине - так заправка распределится полностью по всему рису и рисинки не повредятся.

Дать правильно приготовленному для суши рису остыть и можно его использовать. Зерна риса остаются целенькими.

Рис отлично лепится и раскладывается по листу нори, к тому же он получается очень вкусным.

Как варить рис - видеорецепт:

суши рис рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Как варить пельмени правильно - простой рецептКак варить пельмени правильно - простой рецепт Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухниЧтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знатьКакие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать
Следующий материал

Последние новости

17:36
Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки
17:31
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
17:24
Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию Видео
17:12
Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием Видео
16:51
"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль Видео
Реклама
16:50
Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Фото Видео
16:47
В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено Видео
16:30
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
16:24
Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D Видео
16:20
Когда в Украине вернут адаптивный карантин: Ляшко назвал сроки
16:20
Как правильно варить рис - простой рецепт Видео
16:18
Притула официально покинул руководство партии Голос
16:06
Путешествие и фото топлес: Соня Плакидюк со вкусом отметила день рождения
15:56
В Одессе ряд улиц превратились в полноводные реки Видео
15:48
Поставку китайской вакцины от коронавируса в Украину просят перенести - Reuters Видео
15:45
Google научит любой смартфон измерять пульс и частоту дыхания
15:36
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
15:30
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
15:29
Зачем удалять зубы мудрости и когда их можно оставить: врач дал ответ Видео
15:19
Большинство украинцев недовольны содержимым своих кошельков и холодильников - опрос Видео
Реклама
15:02
Муж Соломии Витвицкой впервые рассказал о разводе со звездной ведущей Видео
14:55
В ВОЗ разнесли прежнюю версию происхождения коронавируса из Уханя
14:46
Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию" Видео
14:40
Жена кума Путина нашла плюс в том, что попала в Миротворец Видео
14:04
В МИД ответили Пескову, который отнес Украину к русскому миру Видео
14:00
"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть
13:52
У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V Видео
13:51
Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы - Шмыгаль Видео
13:48
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
13:44
"Тошнит кровью": людей атаковала неизвестная инфекция, уже 15 жертв Видео
13:42
Сообразить на четверых: украинцы определились, каким партиям доверят власть в стране Видео
13:38
"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде Видео
13:30
"Жаркие предложения" – в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 90%
13:08
Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам
12:48
Ксения Мишина в крошечном купальнике показала семейный отдых
12:39
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
12:33
Назван регион, где завтра не будет снега Видео
12:30
У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг
12:24
Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины
11:53
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
Реклама
11:53
Максим из Холостяка на СТБ женился на беременной девушке
11:34
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
11:28
Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать Видео
11:21
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
11:06
Сердечный приступ: как распознать и что делать Видео
11:05
Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине Видео
10:55
Мост через Днепр в Кременчуге будут строить турки: Укравтодор подписал договор на 11 млрд
10:46
Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи
10:27
Ученые назвали удивительное преимущество паразитарных инфекций Видео
10:26
Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять