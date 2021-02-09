Как правильно варить рис - простой рецепт

Как приготовить идеальный рис / ria.ru

Рис - это невероятно востребованный продукт. Из риса готовят разнообразные гарниры и каши, а также суши.

Рис является ценным источником белка, витаминов, минералов и сложных углеводов.

Для того, чтобы в полной мере насладиться вкусом правильно приготовленного блюда, необходимо правильно сварить рис.

Главред расскажет, как сварить рис, чтобы блюдо получилось вкусным.

Как варить рис - рецепт

Вам понадобится:

Рис -200 гр;

Соль - 1 чайн. л.;

Сливочное масло.

Рис хорошо промойте, удалите лишний мусор. Если вы хотите, чтобы рис был рассыпчатым, необходимо очень хорошо его промыть, чтобы смыть с поверхности рисинок крахмал, - ведь крахмал способствует склеиванию.

Выложите рис в кастрюлю. Кастрюля подойдет практически любая, но лучше всего, чтобы она все-таки была эмалированая.

Залейте рис водой. Пропорции: на 1 стакан риса берут 2 точно таких же стакана воды. Если нет возможности измерять в стаканах или других мерных емкостях, то имейте в виду, что вода должна быть выше поверхности риса на 1 фалангу среднего пальца.

Читайте такжеКак варить овсянку – самый простой способ

Посолите воду. Кто не знал, но рис забирает на себя очень много соли. Поэтому посолить придется немного больше, чем обычные блюда.

Доведите до кипения на среднем огне. Перемешайте рис, чтобы он не прилип к кастрюле.

Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 25 минут. Ни в коем случае не открывайте крышку во время всего времени варки. Затем отключите огонь и оставьте рис в кастрюле под крышкой еще на 15 минут. Опять таки, ни в коем случае не открывайте крышку.

Добавьте сливочное масло, дождитесь пока оно растает и перемешайте рис с маслом.

Подавайте такой рис как гарнир к рыбе, мясу, курице. Также его вполне можно использовать в разных салатах.

Приятного аппетита!

Как сварить рис для суши - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

Рис - обычный или круглый - 250 г;

вода очищенная - 275 мл.

рисовый (или яблочный) уксус для суши - 25 мл;

сахар - 1,5 ст. л.;

соль - 0,5 ч. л.

Промыть рис для суши 3-4 раза проточной водой, которая должна при последнем промывании быть прозрачной. Высыпать рис в кастрюлю с толстым дном, залить 275 мл холодной воды.

Поставить кастрюлю с закрытой крышкой на средний огонь, довести до кипения, не открывая крышку. Затем огонь уменьшить до минимального и также, не открывая крышку, варить рис ровно 15 минут.

После этого огонь выключить, и оставить под крышкой на 15 минут.

Читайте такжеКак варить манку без комочков — самый легкий рецепт

В это время приготовить заправку, смешав уксус для суши, соль и сахар.

Перемешать заправку для суши до полного растворения сахара и соли.

Далее заправкой полить горячий рис, перемешать его ложкой, начиная от стенок кастрюли и продолжая к середине - так заправка распределится полностью по всему рису и рисинки не повредятся.

Дать правильно приготовленному для суши рису остыть и можно его использовать. Зерна риса остаются целенькими.

Рис отлично лепится и раскладывается по листу нори, к тому же он получается очень вкусным.

Как варить рис - видеорецепт: