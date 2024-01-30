Как убрать слайм с одежды: опытные хозяйки назвали убойное копеечное средство

Слайм является популярной игрушкой, которая по своей структуре походит на желе. Из-за чего слайм можно мять, рвать, резать, а также бросать о стену.
При этом игрушка не оставляет следов, однако возможны и неприятные исключения. Ведь основными ингредиентами для изготовления слайма являются клей ПВА и тетраборат натрия.
При попадании кусочков слайма на одежду есть риск его засыхания и прилипания к ткани. Однако существуют проверенные способы удалить слайм с одежды.
Как убрать засохший слайм с одежды с помощью температур
Порядок действий:
- Возьмите подходящую емкость и наберите в нее горячую воду;
- Поместите в нее загрязненную слаймом одежду поставьте отмокать на 30 минут;
- Место с засохшим слаймом натрите мылом;
- После этого промойте одежду горячей водой;
- Затем следует постирать вещ в машинке с порошком.
Как убрать засохший слайм с одежды
Для удаления засохшего слайма с одежды необходимо будет сделать специальный мыльный раствор. Для этого небольшой кусочек мыла натрите на терке и размешайте в горячей воде до полного растворения. Получившийся раствор нанесите на засохший лайм и оставьте на некоторое время (около 20-30 минут). Затем попробуйте аккуратно оттереть засохшие пятна слайма с одежды.
Как убрать слайм со штанов
Опытные хозяйки рекомендуют убирать засохший слайм с одежды с использованием глицерина. Он выступает размягчающим средством, которое помогает справиться с очисткой одежды. Для этого просто на засохшие пятна от слайма добавьте немного глицерина. После этого загрязненный участок протрите до выведения грязи.
Как убрать слайм с хлопка
Для того, чтобы убрать пятна от слайма с хлопковой одежды, воспользуйтесь небольшим количеством бензина, (либо спирта, ацетона или керосина).
Порядок действий:
- В небольшом количестве бензина, или другого средства, смочите обычный ватный диск;
- Загрязненное пятно на одежде протрите ватным диском (до двух минут);
- После этого засохший слайм легко удаляется чистой салфеткой или тряпкой;
- Затем вещ необходимо будет постирать с использованием моющих средств.
Внимание! При использовании легковоспламеняющихся средств строго соблюдайте правила противопожарной безопасности.
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