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Как убрать слайм с одежды: опытные хозяйки назвали убойное копеечное средство

Алексей Тесля
30 января 2024, 11:52
Простой и действенный способ - как убрать засохший слайм с одежды.
слайм
Как убрать слайм с одеяла / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/taraghb, Pixabay/JamieHarrington

Слайм является популярной игрушкой, которая по своей структуре походит на желе. Из-за чего слайм можно мять, рвать, резать, а также бросать о стену.

При этом игрушка не оставляет следов, однако возможны и неприятные исключения. Ведь основными ингредиентами для изготовления слайма являются клей ПВА и тетраборат натрия.

При попадании кусочков слайма на одежду есть риск его засыхания и прилипания к ткани. Однако существуют проверенные способы удалить слайм с одежды.

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Как убрать засохший слайм с одежды с помощью температур

Порядок действий:

  • Возьмите подходящую емкость и наберите в нее горячую воду;
  • Поместите в нее загрязненную слаймом одежду поставьте отмокать на 30 минут;
  • Место с засохшим слаймом натрите мылом;
  • После этого промойте одежду горячей водой;
  • Затем следует постирать вещ в машинке с порошком.

Как убрать засохший слайм с одежды

Для удаления засохшего слайма с одежды необходимо будет сделать специальный мыльный раствор. Для этого небольшой кусочек мыла натрите на терке и размешайте в горячей воде до полного растворения. Получившийся раствор нанесите на засохший лайм и оставьте на некоторое время (около 20-30 минут). Затем попробуйте аккуратно оттереть засохшие пятна слайма с одежды.

Как убрать слайм со штанов

Опытные хозяйки рекомендуют убирать засохший слайм с одежды с использованием глицерина. Он выступает размягчающим средством, которое помогает справиться с очисткой одежды. Для этого просто на засохшие пятна от слайма добавьте немного глицерина. После этого загрязненный участок протрите до выведения грязи.

Как убрать слайм с хлопка

Для того, чтобы убрать пятна от слайма с хлопковой одежды, воспользуйтесь небольшим количеством бензина, (либо спирта, ацетона или керосина).

Порядок действий:

  • В небольшом количестве бензина, или другого средства, смочите обычный ватный диск;
  • Загрязненное пятно на одежде протрите ватным диском (до двух минут);
  • После этого засохший слайм легко удаляется чистой салфеткой или тряпкой;
  • Затем вещ необходимо будет постирать с использованием моющих средств.

Внимание! При использовании легковоспламеняющихся средств строго соблюдайте правила противопожарной безопасности.

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