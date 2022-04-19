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Как вернуть белизну тюли народными средствами – топ-5 средств, которые подарят чистоту

19 апреля 2022, 13:46

Копеечные средства помогут избавиться от желтизны на шторах.

тюль, шторы, стирка, окно
Как вернуть белизну тюли / depositphotos.com/

Припавший пылью тюль, не самое приятное зрелище. Начиная весеннюю генеральную уборку и подготовку к пасхальным праздникам, хозяйки стремятся создать идеальную чистоту, не только помыть окна, но и освежить шторы. Как отбелить тюль от желтизны, разобрался Главред.

О том, какие народные средства помогут вымыть окна без разводов, читайте в материале: Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств.

Как отбелить тюль от серости в домашних условиях

Очистить шторы от грязи и пыли и эффективно отбелить их помогут народные средства, которые есть под рукой в каждом доме.

Соль

Солевой раствор станет прекрасным ответом на вопрос как отбелить тюль солью. Нужно взять 1 ст.л. поваренной соли и перемешать в литре воды. Затем в раствор добавить 1 ст.л. стирального порошка и замачивать в нем тюль 2-4 часа. Если загрязнения большие можно замачивать шторы всю ночь. Затем стоит стирать тюль вручную или в стиральной машинке на деликатном режиме.

Раствор перекиси и нашатыря

В 5 литров воды добавьте 1 ст.л. нашатырного спирта и 2 ст.л. 3% перекиси водорода. Поместите тюль в раствор и оставьте на полчаса. Затем шторы нужно прополоскать и высушить.

Лимонная кислота

Универсальный природный отбеливатель, который отлично воздействует на ткань любого типа. Пакетик лимонной кислоты нужно развести в 2-3 литрах воды. Простирать тюль и оставить высыхать естественным образом.

Синька

Полчайной ложки синьки нужно развести в 10 литрах воды и прополоскать тюль в растворе. Можно простирать тюль с синькой с машинке, выбрав деликатный режим, без отжима.

Важно: перед отбеливанием синькой тюль нужно предварительно простирать. Следите за тем, чтобы средство полностью растворилось в воде, иначе на шторах появятся разводы.

Марганцовка

Еще одно средство из арсенала наших бабушек, которое подарит свежеть и избавит от желтизны и серости. Нужно натереть на крупной терке хозяйственное мыло и растворить в тазике с горячей водой. Туда же влить нежно-розовый раствор марганцовки, смотрите, чтобы не оставалось осадка. Тюль необходимо замочить в растворе на полчаса и стирать вручную или на деликатном режиме в машинке.

Важно: наилучшая температура стирки тюли в машинке – 30-35 градусов для деликатных тканей. Хлопчатобумажные шторы можно стирать при температуре 60℃ и выше.

Выжимать тюль после стирки не нужно, достаточно просто развесить его, просушив естественным способом.

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