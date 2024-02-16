Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

Выбирая чистящие средства для дома, бывает трудно понять, с чего начать.

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Что лучше всего растворяет накипь / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (byjaded)

Гуру в области уборки рассказали, что, по их мнению, настало время отказаться от использования уксуса для чистки и попробовать что-то более эффективное - и менее вонючее.

Поскольку многие люди отказываются от химикатов, предпочитая более натуральные методы, многие используют уксус, чтобы все выглядело как новенькое. Но когда дело доходит до известкового налета, один из экспертов в области уборки призывает отказаться от этого средства, пишет Mirror.

Как избавиться от сильной накипи в чайнике

Накипь - неприятная вещь, она очень легко образуется в чайниках, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, так как она содержит большое количество кальция и магния. И хотя она не опасна для здоровья, когда вы завариваете чайник, а в нем появляются хлопья накипи, это может быть немного неловко.

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Эксперт по уборке в TikTok @byjaded призвала людей перестать использовать уксус для удаления накипи из чайника, поскольку есть лучший способ. Она сказала: "Попробуйте вместо этого использовать лимонную кислоту".

Она рекомендовала использовать одну столовую ложку лимонной кислоты, затем наполнить чайник наполовину, прокипятить его и оставить на ночь. В конце видео она показала результат, который должен был проявиться через час, и чайник выглядел блестящим, как никогда.

По ее словам, поскольку она не использовала уксус, ей не пришлось снова и снова ополаскивать чайник, так как он не имел неприятного запаха, и, по ее словам, в результате использования лимонной кислоты она смогла сэкономить воду и электроэнергию. После этого женщина настояла на том, чтобы люди это попробовали.

Лимонную кислоту можно купить в любом магазине и вы можете использовать ее много раз, так как за один раз нужно использовать всего столовую ложку.

"Не знаю, как вы, но когда я использую уксус, я всегда выбрасываю первую партию, наполняю чайник водой, снова кипячу и повторяю, пока запах уксуса полностью не исчезнет. При использовании лимонной кислоты я обнаружил, что она легко удаляет накипь и не оставляет после себя никакого запаха или вкуса, как только я сливаю воду с лимонной кислотой, и она готова к использованию", - написала в подписи женщина.

В комментариях другие люди согласились с тем, что лимонная кислота эффективна. Один написал: "Да, я тоже уже давно использую только лимонную кислоту - она гораздо эффективнее уксуса". Другой предположил, что "кипячение лимона в чайнике" тоже работает.

Смотрите, как очистить толстый слой накипи в чайнике:

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