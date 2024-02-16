Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

Гуру в области уборки рассказали, что, по их мнению, настало время отказаться от использования уксуса для чистки и попробовать что-то более эффективное - и менее вонючее.
Поскольку многие люди отказываются от химикатов, предпочитая более натуральные методы, многие используют уксус, чтобы все выглядело как новенькое. Но когда дело доходит до известкового налета, один из экспертов в области уборки призывает отказаться от этого средства, пишет Mirror.
Как избавиться от сильной накипи в чайнике
Накипь - неприятная вещь, она очень легко образуется в чайниках, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, так как она содержит большое количество кальция и магния. И хотя она не опасна для здоровья, когда вы завариваете чайник, а в нем появляются хлопья накипи, это может быть немного неловко.
Эксперт по уборке в TikTok @byjaded призвала людей перестать использовать уксус для удаления накипи из чайника, поскольку есть лучший способ. Она сказала: "Попробуйте вместо этого использовать лимонную кислоту".
Она рекомендовала использовать одну столовую ложку лимонной кислоты, затем наполнить чайник наполовину, прокипятить его и оставить на ночь. В конце видео она показала результат, который должен был проявиться через час, и чайник выглядел блестящим, как никогда.
По ее словам, поскольку она не использовала уксус, ей не пришлось снова и снова ополаскивать чайник, так как он не имел неприятного запаха, и, по ее словам, в результате использования лимонной кислоты она смогла сэкономить воду и электроэнергию. После этого женщина настояла на том, чтобы люди это попробовали.
Лимонную кислоту можно купить в любом магазине и вы можете использовать ее много раз, так как за один раз нужно использовать всего столовую ложку.
"Не знаю, как вы, но когда я использую уксус, я всегда выбрасываю первую партию, наполняю чайник водой, снова кипячу и повторяю, пока запах уксуса полностью не исчезнет. При использовании лимонной кислоты я обнаружил, что она легко удаляет накипь и не оставляет после себя никакого запаха или вкуса, как только я сливаю воду с лимонной кислотой, и она готова к использованию", - написала в подписи женщина.
В комментариях другие люди согласились с тем, что лимонная кислота эффективна. Один написал: "Да, я тоже уже давно использую только лимонную кислоту - она гораздо эффективнее уксуса". Другой предположил, что "кипячение лимона в чайнике" тоже работает.
Смотрите, как очистить толстый слой накипи в чайнике:
@byjaded Stop using vinegar to remove limescale from your kettle and try citric acid instead! I don't know about you but when I use vinegar I always end up dumping out the first batch and filling up the kettle with water, boiling it again, and repeating until the vinegar smell is totally gone. With the citric acid method I found it easily removed every bit of limescale and didn't leave behind any scent or flavor once I dumped out the citric acid water and it was ready to go. Since I was able to eliminate the rinse cycles this is the more eco-friendly alternative since I can save on water and energy usage. Using citric acid to remove limescale from my kettle was so easy and effective this will be my go-to method going forward. #ecofriendlycleaning#ecofriendlyhouse#ecoclean#greenclean#citricacid#kettlecleaninghack#ecohack#cleaningtips#cleaningtips#cleantiktok♬ ceilings - Sped Up Version - Lizzy McAlpine
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