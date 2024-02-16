УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

Лидия Неплях
16 февраля 2024, 21:04
Выбирая чистящие средства для дома, бывает трудно понять, с чего начать.
Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи
Что лучше всего растворяет накипь / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (byjaded)

Гуру в области уборки рассказали, что, по их мнению, настало время отказаться от использования уксуса для чистки и попробовать что-то более эффективное - и менее вонючее.

Поскольку многие люди отказываются от химикатов, предпочитая более натуральные методы, многие используют уксус, чтобы все выглядело как новенькое. Но когда дело доходит до известкового налета, один из экспертов в области уборки призывает отказаться от этого средства, пишет Mirror.

Как избавиться от сильной накипи в чайнике

Накипь - неприятная вещь, она очень легко образуется в чайниках, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, так как она содержит большое количество кальция и магния. И хотя она не опасна для здоровья, когда вы завариваете чайник, а в нем появляются хлопья накипи, это может быть немного неловко.

видео дня

Эксперт по уборке в TikTok @byjaded призвала людей перестать использовать уксус для удаления накипи из чайника, поскольку есть лучший способ. Она сказала: "Попробуйте вместо этого использовать лимонную кислоту".

Она рекомендовала использовать одну столовую ложку лимонной кислоты, затем наполнить чайник наполовину, прокипятить его и оставить на ночь. В конце видео она показала результат, который должен был проявиться через час, и чайник выглядел блестящим, как никогда.

По ее словам, поскольку она не использовала уксус, ей не пришлось снова и снова ополаскивать чайник, так как он не имел неприятного запаха, и, по ее словам, в результате использования лимонной кислоты она смогла сэкономить воду и электроэнергию. После этого женщина настояла на том, чтобы люди это попробовали.

Лимонную кислоту можно купить в любом магазине и вы можете использовать ее много раз, так как за один раз нужно использовать всего столовую ложку.

"Не знаю, как вы, но когда я использую уксус, я всегда выбрасываю первую партию, наполняю чайник водой, снова кипячу и повторяю, пока запах уксуса полностью не исчезнет. При использовании лимонной кислоты я обнаружил, что она легко удаляет накипь и не оставляет после себя никакого запаха или вкуса, как только я сливаю воду с лимонной кислотой, и она готова к использованию", - написала в подписи женщина.

В комментариях другие люди согласились с тем, что лимонная кислота эффективна. Один написал: "Да, я тоже уже давно использую только лимонную кислоту - она гораздо эффективнее уксуса". Другой предположил, что "кипячение лимона в чайнике" тоже работает.

Смотрите, как очистить толстый слой накипи в чайнике:

@byjaded Stop using vinegar to remove limescale from your kettle and try citric acid instead! I don't know about you but when I use vinegar I always end up dumping out the first batch and filling up the kettle with water, boiling it again, and repeating until the vinegar smell is totally gone. With the citric acid method I found it easily removed every bit of limescale and didn't leave behind any scent or flavor once I dumped out the citric acid water and it was ready to go. Since I was able to eliminate the rinse cycles this is the more eco-friendly alternative since I can save on water and energy usage. Using citric acid to remove limescale from my kettle was so easy and effective this will be my go-to method going forward. #ecofriendlycleaning#ecofriendlyhouse#ecoclean#greenclean#citricacid#kettlecleaninghack#ecohack#cleaningtips#cleaningtips#cleantiktok♬ ceilings - Sped Up Version - Lizzy McAlpine

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак лимонная кислота
Реклама

Главное за день

"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

21:01 Мир
"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

20:06 Украина
"Есть важная миссия": в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

"Есть важная миссия": в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

19:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Меня уже посадили : Алексея Панина арестовали в РФ 8555

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

Алексей Навальный умер в русской тюрьме 3123

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая 3077

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая

Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели : заместитель командира 3 ОШБр 3059

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

Последние новости

21:52

Марк Фейгин. Навального убили по приказу Путина, исполняла ФСБ Видеоблоги

21:47

Жду гистологию: звезда Мастер Шефа рассказала об образованиях и операции

21:42

В Авдеевке россиян не становится меньше: РФ бросает в мясорубку элиту армии - 3 ОШБр

21:04

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

21:01

"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:57

"Время идет. Часы тикают": Байден использовал Навального, чтобы надавить на Конгресс

20:06

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

20:05

"Не переоценивайте Россию и недооценивайте Украину": Столтенберг сделал важное заявление

19:44

"Есть важная миссия": в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

Реклама
19:38

В Украину залетят дожди и сильный мороз: где ударит почти -10

19:35

В Украине стремительно и быстро дорожает популярный овощ: с чем это связано

19:27

"Путин - чистое зло": Машкова отреагировала на смерть Навального

19:10

Лунный календарь на 17 февраля: почему стоит быть осторожным

19:10

Мюнхенская конференция по безопасности 2024: вызовы и ожидания для Украинымнение

19:06

"У россиян есть две цели": Буданов раскрыл планы Путина в войне против Украины

19:02

Экстремальная экспедиция в шахту: чем удивит новый выпуск "Мир наизнанку. Украина"

18:39

"Дайте им лопату в руки": Минюст о мобилизации осужденных

18:26

Собрали 70 тысяч солдат РФ: в ВСУ сообщили о новой "горячей точке" на фронте

18:21

"Путин будет идти дальше": в США назвали последствия отказа в помощи Украине

18:14

Будут ли ТЦК ночами ходить по квартирам и домам: адвокат дал разъяснение

Реклама
18:00

Французский флорист рассказал, почему нужно класть кубик сахара в вазу с цветами

17:42

Сколько должно быть подушек на супружеской кровати: что говорят приметы

17:42

Россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР: детали крупнейшей ракетной атаки

17:36

Российского актера заподозрили в поддержке Украины

17:27

"Путин боится инакомыслия": ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального

17:20

Для чего деревья красят в белый цвет: на это есть 2 причины

17:17

У Путина запустили большой план против Украины: Данилов сделал заявление

17:17

Последнее расследование Навального, после которого его посадили: раскрыл правду о Путине

17:15

От чего сердце растревожится: что посмотреть из новых мелодрам и классики киноВидео

17:06

Украина потеряет миллиарды в течение 2 недель: Гетманцев о блокировке границ

16:51

"Ситуация становится критической": в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

16:24

"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

16:17

Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

16:03

"Разрушают все живое": Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке

15:58

Церковный праздник 17 февраля: почему в этот день нужно убрать дома

15:51

Путин и смерть Навального "в нужное время"мнение

15:51

15 тысяч россиян в Авдеевке: в ВСУ раскрыли потери оккупантов и данные разведки

15:40

"Не думаю, что мы сможем за 48 часов вывести все войска из Авдеевки" - Жданов

15:32

Только тот, кто имеет "ястребиное зрение", найдет печенье за 9 секунд: сложная загадка

15:23

"Поплатился жизнью за сопротивление": мировые лидеры оценили смерть Навального

Реклама
15:21

Войска НАТО могут развернуться во всей Европе: СМИ узнали о планах Альянса

15:19

Украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки - Тарнавский

14:56

Попробовать все из жизни Брэда Питта: молодая возлюбленная переехала к актеру

14:53

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцыВидео

14:47

Сотрудничество безопасности: Зеленский и Шольц подписали важный договор для УкраиныВидео

14:44

Весенее равноденствие 2024: когда будет увеличиваться световой день

14:38

Защитники Купянска получили очередной внедорожник Nissan X-Trail от Favbet Foundation

14:30

Лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут: тренер показала, как быстро похудетьВидео

14:18

Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

13:58

"Россияне простреливают все": в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять