Машина грязнее унитаза: как правильно убирать в автомобиле

Гораздо более опасным занятием, влияющим на чистоту вашего автомобиля, является заправка бензина. / 1zoom.ru

В исследовании 2014 года, посвященном бактериям, обнаруженным в салоне автомобиля, было изучено 11 участков вашего автомобиля, подверженных частым прикосновениям, и было обнаружено, что самыми грязными точками являются рулевое колесо, переключатель передач, дверные ручки и переключатели окон, а также центральная консоль или место для хранения напитков.

Не говоря уже о том, что рули были почти в четыре раза грязнее сидений для общественных туалетов (подстаканники и ремни безопасности содержали в два раза больше бактерий), согласно тому же исследованию CarRentals.com.

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Во многом это связано с едой в машине. Пролитые напитки, картофель фри и крошки являются рассадниками микробов и бактерий. В свою очередь, если вы продолжаете есть в этой среде, вы подвергаетесь еще большему воздействию микробов, одновременно усиливая то, что там уже живет.

Но гораздо более опасным занятием, влияющим на чистоту вашего автомобиля, является заправка бензина. Бензоколонки в тысячи раз грязнее рулей и общественных туалетов. Исследования показывают, что бактерии, обнаруженные в салоне автомобиля, скорее всего, возникли в результате контакта с кожей человека, а это означает, что вы и ваши пассажиры вносите микробы от бензонасоса - и повсюду - непосредственно в салон вашего автомобиля.

Это особенно важно с учетом пандемии этого года. Хотя CDC считает, что коронавирус в основном распространяется через респираторные капли, также возможно, что человек может заразиться COVID-19, коснувшись поверхности с вирусом, а затем коснувшись своего лица. Летние поездки подходят к концу, а поездки на работу и учебу снова начинаются, и сейчас самое время очистить и продезинфицировать салон автомобиля и сделать санитарную обработку частью своей повседневной жизни.

"Если вы собираетесь проводить часы в машине из-за ограничений на поездки или просто из-за личных предпочтений, вам понадобится автомобиль, который будет чище, с меньшим количеством пятен", - говорит Эйлард.

Ваш первый шаг к более чистому автомобилю - по возможности избегать попадания в него микробов и бактерий. Держите салфетки или небольшую бутылку дезинфицирующего средства для рук в машине, в сумочке или на связке ключей и немедленно продезинфицируйте их после того, как сядете в машину, после посещения бщественных мест. Частое мытье рук поможет предотвратить распространение микробов на эти сенсорные поверхности вашего автомобиля. Вы также должны принять дополнительные меры предосторожности при контакте с бензоколонкой.

Когда дело доходит до очистки от COVID-19, CDC предлагает рекомендации по дезинфекции транспортных средств, которые также работают в качестве руководства для личных транспортных средств. Джон Пол, также известный как автомобильный доктор AAA и старший менеджер по связям с общественностью и безопасности движения в AAA Northeast, также поделился своими советами по дезинфекции вашего автомобиля. Хотя Пол и не врач, он знает тонкости чистки автомобиля.

В первую очередь следует отметить двухэтапный процесс: чистка и дезинфекция. Перед дезинфекцией участок следует сначала очистить. Очистка означает удаление микробов с поверхности. Избавление от мусора, пятен и прочего мусора позволяет дезинфицирующим средствам, применяемым на втором этапе, успешно бороться с бактериями на поверхности. Под дезинфекцией понимается использование химикатов для разрушения и уничтожения микробов на поверхности. При использовании дезинфицирующего средства обязательно строго следовать инструкциям производителя по концентрации, применению и времени контакта, чтобы успешно продезинфицировать область.

Некоторые средства для чистки салонов автомобилей, содержат антимикробные ингредиенты с расширенной защитой от плесени и бактерий.

Для дезинфекции от COVID-19 вы должны выбрать дезинфицирующее средство из списка продуктов, одобренных EPA. Многие стандартные средства для чистки автомобилей не борются с COVID-19. Кроме того, мыло и вода также подходят как для мытья, так и для дезинфекции большинства поверхностей внутри автомобиля. Используя мыло и воду для дезинфекции, обращайтесь с поверхностью, как с руками - не забудьте мыть область не менее 20 секунд.

Не используйте чистящие и дезинфицирующие средства на основе аммиака, а также средства, содержащие перекись водорода или отбеливатель. Они могут повредить винил и пластмассы, из которых состоит большинство интерьеров автомобилей.

При дезинфекции транспортного средства CDC рекомендует носить перчатки, держать окна и двери открытыми, чтобы обеспечить вентиляцию, и использовать любое личное защитное снаряжение.

Области в автомобиле, наиболее часто вызываемые контактами, не только самые грязные, но и являются областями, на которые вы должны в первую очередь очистить. Микробы, бактерии и вирусы, как правило, могут дольше жить на твердых непористых поверхностях, включая рулевое колесо, дверные ручки, зеркало заднего вида, указатели поворота, вентиляционные решетки, регуляторы температуры, переключение передач, аварийный тормоз, пряжки ремней безопасности, багажник и рычаги бензобака.

Некоторые места, такие как центральная консоль, подстаканники и рычаг переключения передач, могут выиграть от быстрого вакуумирования для всасывания крупных частиц в щели. Затем очистите эти участки водой с мылом или любым другим средством для ухода за автомобилем. Для дезинфекции Пол рекомендует дезинфицирующие салфетки, которые используют большинство профессионалов по уходу за автомобилем. Их можно использовать на большинстве внутренних поверхностей автомобилей, не вызывая повреждений. Однако, поскольку салфетки трудно найти в некоторых магазинах, 70-процентный изопропиловый спирт также является безопасным дезинфицирующим средством для твердых поверхностей в салоне автомобиля.

Не наносите аэрозоль или жидкий раствор непосредственно на обрабатываемую поверхность. Вместо этого сначала нанесите его на мягкое полотенце, прежде чем протирать участок. Салфетки из микрофибры - популярный выбор, потому что они собирают грязь, не царапая поверхность.

Начните с уборки пылесосом или щеткой подушек сидений, ремней безопасности, напольных и ковровых покрытий, чтобы удалить грязь и крупные частицы. Вытащите все съемные коврики. Для удаления грязи и копоти используйте воду с мылом или подходящее средство для ухода за автомобилем. Для дезинфекции обработайте эти поверхности дезинфицирующими средствами, зарегистрированными EPA, одобренными для пористых поверхностей. Или просто обработайте все поверхности водой с мылом.

При очистке или дезинфекции будьте осторожны, чтобы вода не проникала слишком глубоко в материал. При обработке пористых поверхностей, таких как автомобильные сиденья, использование слишком большого количества воды может впитаться в амортизирующую подкладку и потребовать много времени для высыхания, что может вызвать развитие плесени или образование других бактерий (а также сильные запахи).

Пол рекомендует растирать мыло или моющее средство с большей пеной и наносить ее на полотенце или мягкую ткань, а не прямо на сиденье. "Я смешиваю средство для мытья посуды в маленькой емкости, - говорит Пол. "Сделайте его пенистым, а затем нанесите пену на губку, чтобы нанести ее на сиденье", - добавляет он. Эту же смесь можно использовать на коврах и других тканевых поверхностях. Дайте ковру полностью высохнуть, прежде чем снова класть коврики.

Кожаная обивка автомобиля требует немного большего ухода. Не рекомендуется использовать спирт для очистки кожаных поверхностей, поскольку он может повредить материал, разрушив его защитное покрытие. Опять же, мыло и вода хорошо подходят как для чистки, так и для дезинфекции кожи. Только помните, что нельзя заливать материал водой. После чистки рекомендуется нанести кондиционер для кожи, чтобы предотвратить высыхание натурального материала.

Многие чистящие средства слишком едкие или слишком жидкие, чтобы их можно было использовать для GPS, цифровых сенсорных экранов и другой электроники в автомобиле. Если возможно, следуйте инструкциям производителя по очистке и дезинфекции этих предметов. В качестве альтернативы обычно рекомендуется дезинфицирующая салфетка. Вы даже можете поискать технологии или салфетки для очков, которые вы бы использовали в своем мобильном телефоне, для использования в автомобильных системах. Убедитесь, что вся электроника выключена, и будьте осторожны при протирании. Пол предостерегает от использования салфеток, содержащих частицы песка, например микрошарики, которые могут поцарапать поверхность.

Не можете самостоятельно почистить машину? Или у вас есть причины проявлять особую осторожность в отношении чистоты вашего автомобиля? Пол предлагает обратиться в местные центры по уходу за автомобилем, многие из которых начали предлагать услуги по дезинфекции.