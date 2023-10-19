Мастера можно не вызывать: как прочистить сифон своими руками

Регулярная чистка сифона помогает избежать засоров и неприятных запахов в вашей раковине.

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Как прочистить сифон / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засоры в сифоне могут привести к неприятным запахам и проблемам с водоотводом, поэтому важно знать как прочистить сифон без необходимости снимать его.

Чем чистят сифон?

Чтобы прочистить сифон, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Ведро или ванночка – для сбора стекающей воды и грязи.

– для сбора стекающей воды и грязи. Разбрызгиватель – для удобства промывки.

– для удобства промывки. Зубная щетка или старая зубная щетка – для механической чистки.

– для механической чистки. Сода и уксус – для создания реакции, которая разрушает засоры.

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Как прочистить сифон не снимая?

Для начала разместите ведро или ванночку под сифоном, чтобы собрать стекающую воду и грязь.

Откройте сифон. Для этого используйте ключ или гаечный ключ. Учтите, что перед этим важно закрыть подачу воды. Удалите засоры механически. С помощью зубной щетки или старой зубной щетки аккуратно удаляйте все видимые остатки засора. Промойте сифон. С помощью разбрызгивателя или душа промойте сифон, чтобы удалить остатки засора и грязь. Помните, что вода, смешанная с содой и уксусом, может помочь разрушить остатки засора.

Если засор плохо уходит, попробуйте следующий метод. Наполните сифон содой и добавьте уксус. Это вызовет химическую реакцию, которая может помочь в расщеплении засора. Если после первой попытки сифон не стал абсолютно чистым, повторите процедуру.

После успешной прочистки закройте сифон и откройте подачу воды, чтобы проверить, нет ли утечек.

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