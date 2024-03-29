Можно ли заменить лимонный сок в борще: как сделать блюдо совершенно другим

"Можно ли заменить лимонный сок в борще" - специально для хозяек и фанатов кулинарного дела Главред решил разобраться в этом вопросе.

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Можно ли заменить лимонный сок в борще? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Для чего добавляют лимонный сок в борщ?

Лимонный сок в борщ, сообщает проект "ТСН", добавляют по нескольким причинам:

Сохранение цвета: Свекла, главный ингредиент борща, имеет свойство терять цвет при варке. Лимонная кислота в соке помогает сохранить красивый красный цвет борща.

Баланс вкуса: Лимонный сок добавляет кислинку, которая уравновешивает сладость свеклы и других овощей в борще.

Аромат: Лимонный сок придает борщу свежий цитрусовый аромат.

Полезные свойства: Лимонный сок богат витамином C, который укрепляет иммунитет.

Альтернатива уксусу: В некоторых рецептах лимонный сок используется вместо уксуса для подкисления борща.

Как добавить лимонный сок в борщ:

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В зажарку: Добавьте лимонный сок в зажарку из лука и моркови перед тем, как добавлять свеклу.

В конце приготовления: Добавьте лимонный сок в готовый борщ за 5-10 минут до выключения огня.

В тарелку: Добавьте лимонный сок по вкусу в индивидуальную порцию борща.

Можно ли заменить уксус лимонной кислотой в борще?

Ответ – да.

Преимущества замены:

Более натуральный вкус: Лимонная кислота имеет более мягкий и натуральный вкус, чем уксус.

Польза для здоровья: Лимонная кислота богата витамином C, который укрепляет иммунитет.

Контроль вкуса: Легче регулировать кислотность борща, добавляя лимонную кислоту постепенно.

Как заменить:

1 столовая ложка уксуса = 1/3 чайной ложки лимонной кислоты

Добавляйте лимонную кислоту в конце приготовления, за 5-10 минут до выключения огня.

Разведите лимонную кислоту в небольшом количестве воды перед тем, как добавить в борщ.

Пробуйте борщ на вкус и добавляйте еще лимонную кислоту по необходимости.

Советы:

Начните с меньшего количества лимонной кислоты, чем указано в рецепте, и добавляйте больше по вкусу.

Если вы используете свежие помидоры в борще, вам может понадобиться меньше лимонной кислоты.

Для более точного определения вкуса попробуйте сначала добавить лимонную кислоту в небольшое количество бульона.

Но помните - лимонная кислота более концентрированная, чем уксус, поэтому ее нужно добавлять меньше. Не переборщите с лимонной кислотой, иначе борщ станет слишком кислым.

Что за блюдо борщ? Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

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