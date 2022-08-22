Самый вкусный идеальный борщ с одним секретным ингредиентом: супер простой рецепт

Самый вкусный борщ рецепт / ua.depositphotos.com

Борщ - настоящее украинское блюдо. Рецептов борща уже столько, что не сосчитать. Каждая хозяйка старается удивить своим рецептом и восхитить родных.

Сегодня вам расскажем все секреты приготовления простого и настоящего борща.

Для борща лучше всего использовать мясо на кости. Вкуснейший бульон получается из свиных ребрышек или телятины.

Если вы не любите уксус, который дает насыщенный цвет, умелые хозяйки добавляют сок лимона. В этом заключается секрет вкусного и насыщенно красного борща.

Самый вкусный борщ - рецепт

Вам понадобится:

Мясо - 700 гр

Картошка - 3 шт

Капуста - 200 гр

Морковка - 1 шт

Лук - 1 шт

Свекла - 2 шт

Лавровый лист

Томатная паста

Фасоль

Лимон

Красную фасоль замочить на 2 часа в воде и отварить.

В кастрюлю набрать воды, вымыть ребра и порезать.

Отварить мясо на борщ в подсоленной воде.

В процессе варки бульона на борщ, можно несколько раз его процедить для прозрачного цвета.

Картошку, морковку, лук, капусту и свеклу помыть и почистить.

Картошку порезать кусочками и добавить к мясу на борщ.

Далее нашинковать мелко капусту и через 10 минут отправить к картошке.

Мелко порезать лук, натереть морковь и свеклу.

Разогреть на сковороде масло и сделать зажарку к борщу.

Обжариваем лук, далее добавляем морковь и следом свеклу.

К обжарке добавить 2 столовые ложки томатной пасты.

Лимон помыть и выдавить в кастрюлю половинку.

Только потом добавляем свеклу, морковь и лук.

Тогда борщ будет насыщенно красного цвета.

За 5 минут до окончания варки борща добавляем фасоль, лавровый лист и по желанию перец горошком.

Помыть и обсушить укроп с петрушкой и добавить к борщу.

Выключить кастрюлю с борщом и дать настояться 20 минут.

Что добавить в борщ вместо сметаны

Если вы хотите удивить гостей, то подавайте к столу не просто сметану, а сметанно-чесночный соус. Чеснок почистить, добавить в блендер 3 зубчика, половину чайной ложки соли и 2 столовые ложки сметаны.

Сметану в борще можно смело заменить греческим йогуртом или домашним майонезом.

Что добавить в борщ для цвета

Любой борщ не будет насыщенно красного цвета без уксуса или лимонной кислоты. Если уксус вы не любите, добавьте пару долек лимона или 2 столовые ложки лимонного сока. Обязательно эти ингредиенты стоит добавлять перед свеклой.

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