Настоящая находка: что можно сделать из старой зубной щетки

Старая зубная щетка может найти второе применение в различных сферах вашей повседневной жизни.

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Что можно сделать из старой зубной щетки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого из нас время от времени изнашивается зубная щетка, которую мы собираемся выбросить. Но прежде чем отправить её на свалку, стоит задуматься, что можно сделать из этого маленького "мусора".

Давайте рассмотрим несколько творческих способов использования старой зубной щетки.

Уборка и чистка

Старая зубная щетка отлично подходит для уборки и чистки труднодоступных мест. Вы можете использовать её для чистки кафеля, джунглей между клавишами клавиатуры, а также для очистки щелей в вентиляционных отверстиях.

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Для обуви

Зубные щетки идеально подходят для ухода за обувью. Вы можете использовать их для чистки подошв, замши или заменить старые щетки в наборах для чистки обуви.

Уход за мелкими растениями

Зубная щетка может послужить отличным инструментом для ухода за мелкими комнатными растениями. Вы можете использовать её для полива, прореживания, или даже в качестве удобной мерной ложки для грунта.

Уход за техникой

Старая зубная щетка идеально подходит для очистки и ухода за техникой, такой как клавиатуры, вентиляторы компьютеров и внутренние части бытовых приборов.

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