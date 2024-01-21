Проблема уйдет навсегда: народное средство уберет запах из обуви за пол часа

Многие часто сталкиваются с неприятным запахом в любимой обуви. Простой секрет поможет вам избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Кстати, ранее мы рассказывали, как восстановить внешний вид замшевой обуви: удивительный женский трюк. Благодаря ему ваши потрепанные угги будут снова выглядеть совершенно новыми за считанные секунды.
Долгое ношение обуви часто приносит с собой неприятный запах. Освежители и стирка не всегда справляются с этой проблемой. Но есть проверенный метод, который вернет свежесть вашей обуви.
Как вывести неприятный запах из обуви?
Опытные домохозяйки давно нашли ключ к борьбе с запахом. Создайте смесь, взяв по ложке перекиси водорода и нашатырного спирта. Промокните ватный диск в этом растворе и тщательно протрите внутреннюю сторону обуви. Эффект будет заметен сразу.
После использования смеси дайте обуви хорошо проветриться. Это позволит избежать появления специфического запаха и подарит вашей обуви свежесть.
Повторяйте процедуру при необходимости. Регулярное использование смеси поможет избежать неприятного запаха и поддерживать свежесть обуви длительное время.
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