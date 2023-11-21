Простоят не одну неделю: что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли

Следуя этим простым советам, вы продлите жизнь своего букета и будете наслаждаться его красотой гораздо дольше.

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Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Цветы – прекрасный подарок, способный поднять настроение и украсить интерьер. Но как сделать так, чтобы ваш букет простоял как можно дольше и радовал глаза своей красотой? Вот несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам сохранить свежесть цветов в вазе.

Правильная подготовка стеблей

Уберите упаковку и лишнюю листву с нижней части стеблей.

Сделайте косой срез на 2 сантиметра при помощи острого ножа или ножниц, предварительно погружая стебли в воду.

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Предварительная подготовка

Замочите цветы в отстоянной чистой воде за полчаса до того, как поставить их в вазу.

В вазу налейте кипяченую воду комнатной температуры. Для длительной свежести добавьте 1 таблетку аспирина на литр воды или половину чайной ложки сахара на такой же объем.

Регулярный уход за букетом

Меняйте воду в вазе как можно чаще.

Промывайте и срезайте стебли ежедневно на 1 см.

Подготавливайте воду заранее, давая ей время отстояться перед добавлением в вазу.

Правильное расположение вазы

Помещайте вазу с цветами в прохладное место с рассеянным светом, избегая прямого солнечного света и сквозняков.

Ежедневно опрыскивайте соцветия прохладной водой.

Избегайте негативных факторов

Не размещайте букет рядом с фруктами, чтобы избежать завядания цветов.

Избегайте прямого солнечного света, сквозняков и табачного дыма, которые могут негативно повлиять на свежесть растений.

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