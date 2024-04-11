Сами себя соберут: как избавиться от колорадского жука при помощи ловушки

В магазинах, предназначенных для огородников и садоводов, можно найти различные средства для борьбы с колорадскими жуками.
К сожалению, пока что не существует эффективных альтернатив ядовитым химикатам в борьбе с колорадским жуком. Однако дачники не стали ждать милости от производителей и разработали свои собственные ловушки для улова колорадского жука.
Как сделать ловушку для колорадских жуков?
Согласно мнению огородников, использование таких ловушек может значительно снизить численность вредителей. Аналогичные методы применяются и для ловли других вредителей, таких как медведка, слизни и другие паразиты.
Этот метод борьбы является экологически чистым вариантом по сравнению с химическими препаратами, которые могут оказывать негативное влияние на урожай и почву да и действуют они не всегда.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
Чтобы создать ловушку, необходимо взять пластиковую или стеклянную бутылку с высоким и узким горлом, наполнить ее сырым картофелем и добавить полстакана воды, пишет ДачаWiki.
Такие ловушки устанавливаются в землю по всей площади картофельной грядки. По словам огородников, колорадские жуки привлекаются запахом и сами попадают в ловушку, что позволяет избежать необходимости сбора их вручную.
Содержимое ловушек рекомендуется менять с интервалом 1 раз в 5-7 дней для поддержания их эффективности.
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