Сами себя соберут: как избавиться от колорадского жука при помощи ловушки

Согласно мнению огородников, использование таких ловушек может значительно снизить численность вредителей.

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Как сделать ловушку для колорадских жуков / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В магазинах, предназначенных для огородников и садоводов, можно найти различные средства для борьбы с колорадскими жуками.

К сожалению, пока что не существует эффективных альтернатив ядовитым химикатам в борьбе с колорадским жуком. Однако дачники не стали ждать милости от производителей и разработали свои собственные ловушки для улова колорадского жука.

Как сделать ловушку для колорадских жуков?

Согласно мнению огородников, использование таких ловушек может значительно снизить численность вредителей. Аналогичные методы применяются и для ловли других вредителей, таких как медведка, слизни и другие паразиты.

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Этот метод борьбы является экологически чистым вариантом по сравнению с химическими препаратами, которые могут оказывать негативное влияние на урожай и почву да и действуют они не всегда.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Чтобы создать ловушку, необходимо взять пластиковую или стеклянную бутылку с высоким и узким горлом, наполнить ее сырым картофелем и добавить полстакана воды, пишет ДачаWiki.

Такие ловушки устанавливаются в землю по всей площади картофельной грядки. По словам огородников, колорадские жуки привлекаются запахом и сами попадают в ловушку, что позволяет избежать необходимости сбора их вручную.

Содержимое ловушек рекомендуется менять с интервалом 1 раз в 5-7 дней для поддержания их эффективности.

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