Сантехника засияет: хозяйки добавляют к обычному мылу 2 таблетки

Опытные хозяйки уже давно придумали, как усилить действие мыла.

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Как отмыть сантехнику от известкового налета / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Для тех, кто предпочитает избегать агрессивных бытовых химикатов, а обычные моющее средства не всегда справляется с налетом на сантехнике, есть простой и эффективный метод.

Кстати, ранее эксперты назвали самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике - от плесени не останется и следа.

Опытные хозяйки уже давно придумали, как усилить действие мыла, сделав процесс чистки более приятным и безопасным.

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Как убрать сильный налет на сантехнике?

Для этого возьмите две таблетки аспирина с истекшим сроком годности и разомните их в порошок. Затем смешайте получившийся порошок с гелем или растворенной в воде стружкой.

Этим простым составом вы сможете легко и быстро избавиться от налета на душе, раковине или ванне. К тому же, аромат после чистки будет едва заметным, не оставляя резкого запаха, который приходится долго проветривать.

Используйте этот невероятно простой и эффективный метод, чтобы поддерживать вашу сантехнику в идеальном состоянии, избегая использования агрессивных химических средств.

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