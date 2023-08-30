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Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

Лидия Неплях
30 августа 2023, 10:54 обновлено 30 августа, 11:01
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Перепутать поганку со съедобным грибом очень просто, а последствия — летальные.
Как обличить сыроежку от поганки
Как отличить сыроежку от поганки / Коллаж Главред. Фото: warbletoncouncil, vlisi.com.ua

Отличение съедобных грибов, таких как сыроежка, от ядовитых может быть жизненно важным навыком для любителей тихой охоты. Важно помнить, что безопасность всегда должна быть на первом месте. А чтобы не ставить ее под сомнение, придерживайтесь ключевых правил.

Виды съедобных сыроежек

Сыроежка желтая. Заметна по ярко-желтой шляпке с интенсивным оттенком, ножка всегда имеет белый цвет, и никогда не приобретает красноватых оттенков. Гриб съедобен и обладает приятным вкусом, однако его ценность оценивается ниже, чем другие разновидности сыроежек. Принадлежит к третьей категории хороших съедобных грибов. Сыроежка желтая часто употребляется в свежем виде и для солений, после отваривания около 10-15 минут.

Сыроежка желтая
Сыроежка желтая / Фото: Википедия

Сыроежка белая или подгруздок белый. Отличается светло-кремовой или белой окраской. Его шляпка часто неровная, а нижняя сторона пластинок может быть слегка желтоватой. Вкус этой сыроежки нежный и приятный.

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Подгруздок белый
Подгруздок белый / Фото: Википедия

Сыроежка зеленая. Мякоть сыроежки зелёной отличается белым цветом, при нажатии приобретает коричневатый оттенок. Она обладает мягким вкусом и лишена особых ароматов. Гриб растет на почве в лиственных, преимущественно березовых лесах, с июля по октябрь. Это отличный съедобный гриб, который можно употреблять как в свежем виде, так и после сушки.

Сыроежка зеленая
Сыроежка зеленая / Фото: Википедия

Сыроежка синяя или лазоревая. Съедобный гриб с приятным вкусом. Имеют разнообразные оттенки фиолетового цвета с голубоватыми нотками. Ножка окрашена в бледно-белый цвет и обладает бархатистой текстурой.

Сыроежка синяя
Сыроежка синяя / Фото: Википедия

Сыроежка серая. Растет большими группами в светлых сосновых или лиственных лесах, на свежих песчаных почвах, с июня по август. Мякоть сыроежки плотная, белого цвета, лишена запаха, с небольшой горчинкой или слабой пряностью.

Сыроежка серая
Сыроежка серая / Фото: commons.wikimedia

Как отличить сыроежку от ядовитого гриба

Вот несколько характеристик, которые помогут отличить сыроежку от ядовитых грибов:

  • Ложные пластинки. Одна из основных характеристик сыроежки — это белые или светлые полосы под шляпкой, которые можно легко выдернуть. Ядовитые грибы часто не имеют такой особенности.
  • Размер и текстура. Сыроежки обычно достаточно крупные, и их шляпка может быть довольно плотной и мясистой. Ядовитые грибы имеют менее плотные и более хрупкие шляпки.
  • Место обитания. Сыроежки часто встречаются в хвойных и смешанных лесах, на опушках, в борах и травянистых участках. Если грибы растут на траве или в открытых местах, это может быть сигналом о том, что они скорее всего съедобные.
  • Запах. Сыроежки могут иметь приятный грибной запах. Если гриб пахнет странно, неприятно или химически, лучше отказаться от его употребления.

Бледная поганка и сыроежка: разница

Бледная поганка является самым ядовитым грибом, который можно найти в лесу. Обнаружить ее и отличить от съедобного гриба — очень важный навык.

Семейство сыроежковых имеет множество разновидностей, но наибольшее смятение вызывает зеленая сыроежка. Зачастую ее путают с белой поганкой. Однако существуют различия, которые неопытные грибники могут упустить. Во-первых, отсутствие кольца на стволе является особенностью сыроежковых, отличающей их от ядовитых аналогов.

Во-вторых, по сравнению с бледной поганкой, зеленая сыроежка всегда обладает массивной ножкой, её мякоть более плотная и мясистая, отличается равномерной белизной, а пластинки под шляпкой более хрупкие.

Важно сохранить ножку гриба в целости — это позволит определить наличие вольвы (которая отсутствует у сыроежек). Для этого рекомендуется извлекать гриб вместе с корнем из земли, а не просто срезать ножом.

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