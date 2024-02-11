Зачем ставить соду в духовку: мало кто догадывается об этой простой хитрости

Обычная сода может решить надоедливую бытовую проблему, с которой сталкивались большинство из нас.

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Зачем ставить соду в духовку/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если часто использовать духовку для приготовления разнообразных блюд, то со временем внутри нее может появиться неприятный запах. Чем больше он будет накапливаться, тем труднее его будет вывести. Поэтому лучше такую проблему не запускать.

Если вы хотите вывести неприятный запах из духовки, не обязательно сразу бежать в магазин за бытовой химией. У каждого дома найдется одно простое средство, которое поможет устранить проблему просто и эффективно – это сода.

Итак, как избавиться от запаха в духовке с помощью соды? Нужно смешать ее с водой в соотношении 1:1. После этого смесь поставить в духовку, включить ее и дать смеси постоять там несколько минут при высокой температуре.

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Также еще одним замечательным средством, которое поможет убрать неприятный запах из духовки, является столовый уксус.

Нужно размешать уксус с водой в соотношении 1:1, после чего смочить в этом растворе губку для мытья посуды или тряпку и протереть стенки духовки.

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