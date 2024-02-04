Застарелый жир и нагар отвалятся сами: как отмыть духовку внутри

Этот метод не только эффективен, но и не потребует от вас больших усилий.
Не всегда удается тщательно следить за чистотой, в том числе и в духовке. Но постоянно откладывать уборку не стоит, поскольку есть безопасный и эффективный способ избавиться от застарелых загрязнений внутри духовки без едкой химии и утомительных трудозатрат.
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Просто и без химии - как очистить сильно загрязненную духовку
- Подготовьте духовку: Разогрейте духовку до 120 градусов и выключите ее. Этот процесс поможет размягчить старые остатки еды и жира, облегчая процесс очистки.
- Поставьте кипяток: На нижнюю полку духовки поместите кастрюлю с кипятком. Пар и влага, выделяемые кипятком, будут способствовать разрушению загрязнений.
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- Используйте нашатырный спирт: Налейте два флакона нашатырного спирта в миску и разместите ее на решетке духовки. Нашатырный спирт обладает отличными растворяющими свойствами и безопасен для использования.
- Дайте время действовать: Оставьте духовку с кастрюлей кипятка и миской нашатырного спирта на ночь. Этот период позволит активным компонентам проникнуть в загрязнения и сделать их более податливыми к очистке.
- Уберите остатки грязи: На следующее утро влажной тряпкой легко удалите остатки грязи.
Этот метод не только эффективен, но и безопасен. Отсутствие едкой химии делает процесс чистки более экологичным и мягким, что особенно важно для тех, кто заботится о здоровье своей семьи.
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