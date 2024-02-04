Застарелый жир и нагар отвалятся сами: как отмыть духовку внутри

Этот метод не только эффективен, но и не потребует от вас больших усилий.

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Как отмыть духовку внутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Не всегда удается тщательно следить за чистотой, в том числе и в духовке. Но постоянно откладывать уборку не стоит, поскольку есть безопасный и эффективный способ избавиться от застарелых загрязнений внутри духовки без едкой химии и утомительных трудозатрат.

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Просто и без химии - как очистить сильно загрязненную духовку

Подготовьте духовку: Разогрейте духовку до 120 градусов и выключите ее. Этот процесс поможет размягчить старые остатки еды и жира, облегчая процесс очистки. Поставьте кипяток: На нижнюю полку духовки поместите кастрюлю с кипятком. Пар и влага, выделяемые кипятком, будут способствовать разрушению загрязнений. Рекомендуем: Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо Как избавится от засоров в раковине при помощи обычной пластиковой бутылкой видео дня Используйте нашатырный спирт: Налейте два флакона нашатырного спирта в миску и разместите ее на решетке духовки. Нашатырный спирт обладает отличными растворяющими свойствами и безопасен для использования. Дайте время действовать: Оставьте духовку с кастрюлей кипятка и миской нашатырного спирта на ночь. Этот период позволит активным компонентам проникнуть в загрязнения и сделать их более податливыми к очистке. Уберите остатки грязи: На следующее утро влажной тряпкой легко удалите остатки грязи.

Этот метод не только эффективен, но и безопасен. Отсутствие едкой химии делает процесс чистки более экологичным и мягким, что особенно важно для тех, кто заботится о здоровье своей семьи.

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