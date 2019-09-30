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Чем запомнился Марк Захаров: фильмография, театр и общественная жизнь

30 сентября 2019, 13:07

Умер Марк Захаров, и скоро его наследница сможет получить немалое наследство, но чем запомнился режиссер, актер и сценарист Марк Захаров - фильмография и театральные постановки указаны в материале Главреда.

Марк Захаров
Марк Захаров: фильмография / открытые источники

Макр Захаров умер 28 сентября в реанимации, куда попал с воспалением легких. Всем стало интересно, какие фильмы снял Захаров, и в каких фильмах сыграл сам. Рассказываем, к каким театральным постановкам имеет отношение Марк Захаров,  Фильмографию Марка Захарова и его участие в общественной жизни СССР и России.

Марк Захаров начал карьеру в 1955 году как актер Пермского драматического театра. 10 лет он положил на то, чтобы с обычного актера стать одним из лучших, а также набить руку в режиссировании и написании сценариев.

Вместе с женой он вскоре переехал в Москву, где пробовал себя в новых театрах и постановках. В 1965 году он стал режиссером Московского театра сатиры.

Но на этом Марк Захаров не остановился, и в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком).

В тех же годах, он начинает снимать кино, и вскоре получает популярность и большой опыт в этом деле. Правда, свой гениальный шедевр - 12 стульев он снимает только в 1976 году.

Марк Захаров политическая позиция

Марк Захаров, как и все в СССР должен был вступить в партию, чтобы добиться чего-то в жизни. Но еще в 80-х публично сжег свой партбилет на ТВ. В конце 80-х начудил, когда начал требовать по-человечески и по-христиански похоронить Ленина.

Правда, долго на своей позиции Марк Захаров не простоял - после того, как в России к Власти пришел Путин, он неожиданно пошел в "оппозицию", и начал называть Ленина преступником, как Гитлер.

В марте 2014 года Марк Захаров неожиданно подписался под петицией против Путина, и его оккупации украинского Крыма, но уже в ОЧЕНЬ короткие сроки забрал свои слова назад.

""Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодаренным. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора", - говори он в интервью МК.

После этого неудивительно, что Марк Зазаров стал доверенным лицом Всероссийской партии Единая Россия на выборах в Государственную Думу 7 и 8 созывов. А в 2018 году Марк Захаров публично поддержал решение Путина баллотироваться на пост президента России.

Марк Захаров Театральные постановки 

  • 1963 — Дракон Е. Л. Шварца (Студенческий театр МГУ)
  • 1964 — Карьера Артуро Уи Б. Брехта (совместно с С. И. Юткевичем). Художник С. И. Юткевич (Студенческий театр МГУ)
  • 1964 — Неужели вы не замечали по В. С. Полякову (Московский театр миниатюр)
  • 1966 — Хочу быть честны по В. Н. Войновичу (Студенческий театр МГУ)
  • 1969 — Разгро по А. А. Фадееву. Художник В. Я. Левенталь (Театр им. Вл. Маяковского).

Московский театр Сатиры

  • 1967 — Доходное мест А. Н. Островского. Художник В. Я. Левенталь
  • 1968 — Банке А. Арканова и Г. И. Горина. Художники В. Лалевич, Н. Сосунов
  • 1970 — Проснись и пой М. Дярфаша (совместно с А. Ширвиндтом). Художник Э. Г. Стенберг
  • 1971 — Темп-192 по Н. Ф. Погодину. Художник А. П. Васильев
  • 1972 — Мамаша Кураж и её дет Б. Брехта. Художник А. П. Васильев
  • 1973 — Чудак-челове В. З. Азерникова. Художник В. А. Макушенко.

Театр им. Ленинского комсомола (с 1990 года — Театр Ленко )

  • 1973 — Автоград-XX Ю. И. Визбора и М. А. Захарова. Художник А. П. Васильев
  • 1974 — Тил Г. И. Горина по мотивам романа Ш. де Костера. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко. Композитор Г. И. Гладков
  • 1975 — В списках не значилс Ю. И. Визбора по Б. Л. Васильеву. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1975 — Ивано А. П. Чехова. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1975 — Ясновидящи по Л. Фейхтвангеру. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1976 — Звезда и смерть Хоакина Мурьет П. М. Грушко по мотивам драматической кантаты П. Неруды. Художник А. Иванов. Композитор А. Л. Рыбников
  • 1977 — Мои Надежд М. Ф. Шатрова. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1977 — Хори И. Друцэ. Художники О. Твардовская, В. Макушенко
  • 1977 — Парень из нашего город К. М. Симонова (совместно с Ю. А. Махаевым). Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1978 — Во В. Мысливского. Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1978 — Революционный этю М. Ф. Шатрова (совместно с Ю. А. Махаевым). Художники О. А. Твардовская, В. А. Макушенко
  • 1979 — Жестокие игр А. Н. Арбузова. Художник О. А. Шейнцис
  • 1981 — Люди и птиц Б. С. Штейна и Ю. А. Махаева (совместно с Ю. А. Махаевым). Художник О.Шейнцис
  • 1981 — Юнона и Авос А. А. Вознесенского. Композитор А. Л. Рыбников. Художник О. А. Шейнцис
  • 1982 — Чинарский манифес А. В. Чхаидзе (совместно с М. Д. Мокеевым). Художник О. А. Шейнцис
  • 1983 — Оптимистическая трагеди В. В. Вишневского. Художник О. А. Шейнцис
  • 1984 — Проводим эксперимен В. К. Черныха и М. А. Захарова. Художник О. А. Шейнцис
  • 1985 — Три девушки в голубо Л. С. Петрушевской. Художник О. А. Шейнцис
  • 1986 — Диктатура совест М. Ф. Шатрова. Художник О. А. Шейнцис
  • 1989 — Мудре На всякого мудреца довольно простот ) А. Н. Островского. Художник О. А. Шейнцис
  • 1989 — Поминальная молитв Г. И. Горина по Шолом-Алейхему. Художник О. А. Шейнцис
  • 1990 — Школа для эмигранто Д. М. Липскерова. Художник О.Шейнцис
  • 1993 — Безумный день, или Женитьба Фигар П. О. Бомарше (совместно с Ю. А. Махаевым). Художник О. А. Шейнцис
  • 1994 — Чайк А. П. Чехова. Художник О. А. Шейнцис
  • 1995 — Королевские игр Г. И. Горина по М. Андерсону. Сценография и костюмы Ю. Ф. Хариков. Композитор Ш. Э. Каллош
  • 1997 — Варвар и ерети по роману Ф. М. Достоевского Игро . Художник О. А. Шейнцис
  • 1999 — Мистификаци , представление пьесы Н. Н. Садур Брат Чичико . Художник О. А. Шейнцис
  • 2000 — Город миллионеро по мотивам пьесы Э. де Филиппо Филумена Мартуран . Художник О. А. Шейнцис
  • 2001 — Шут Балакире Г. И. Горина. Художник О. А. Шейнцис
  • 2002 — Плач палач по пьесам Ф. Дюрренматта и Ж. Ануя. Художник О. А. Шейнцис
  • 2004 — Ва-Бан по пьесе А. Н. Островского Последняя жертв. Художник О. А. Шейнцис
  • 2006 — Город миллионеро , новая редакция. Сценическая фантазия на темы пьесы Э. Де Филиппо Филумена Мартуран . Художник О. А. Шейнцис
  • 2007 — Женитьб Н. В. Гоголя. Художник А. В. Кондратьев
  • 2009 — Вишнёвый са А. П. Чехова. Художник А. В. Кондратьев
  • 2011 — Пер Гюн Г. Ибсена (М. А. Захаров — автор сценической версии и постановщик). Художник А. В. Кондратьев
  • 2013 — Попрыгунь по мотивам А. П. Чехова и комедии Аристофана Птиц. Художник А. В. Кондратьев
  • 2015 — Вальпургиева ноч по мотивам произведений В. В. Ерофеева. Художник А. В. Кондратьев
  • 2016 — День опричник по мотивам произведений В. Г. Сорокина Теллури и День опричник. Художник А. В. Кондратьев

Марк Захаров Фильмография

Марк Захаров актер

1970 — Умеете ли вы жить? — провожающий Александра Донченко

1972 — Стоянка поезда — две минуты — мнимобольной

1988 — Убить дракона — придворный

Марк Захаров Режиссер

  • 1972 — Стоянка поезда — две минуты (совм. с А. С. Орловым)
  • 1976 — 12 стульев
  • 1978 — Обыкновенное чудо
  • 1979 — Тот самый Мюнхгаузен
  • 1982 — Дом, который построил Свифт
  • 1984 — Формула любви
  • 1988 — Убить дракона

Телеспектакли

  • 1969 — Две комедии Бранислава Нушича (фильм-спектакль)
  • 1969 — Швейк во Второй мировой войне (телеспектакль, совместно с А. Казьминой, по пьесе Б. Брехта)
  • 1975 — Пир во время чумы (фильм-спектакль)
  • 1974 — Проснись и пой (фильм-спектакль) (совм. с А. Ширвиндтом, Н. Марусаловой (Иваненковой)
  • 1981 — Парень из нашего города (фильм-спектакль) (совм. с Ю. Махаевым, М. Марковой)
  • 1981 — Именем Земли и Солнца (фильм-спектакль)
  • 1988 — Юнона и Авось (фильм-спектакль)
  • 1988 — Диктатура совести (фильм-спектакль)
  • 1988 — Три девушки в голубом (фильм-спектакль)
  • 1993 — Поминальная молитва (фильм-спектакль) (совм. с В. Безегой, Ю. Махаевым)
  • 2002 — Шут Балакирев (фильм-спектакль) (совм. с Н. Скуйбиным)
  • 2004 — Ва-Банк (фильм-спектакль) (совм. с О. Корвяковым)
  • 2004 — Мудрец (фильм-спектакль) (совм. с О. Корвяковым)
  • 2004 — Юнона и Авось (фильм-спектакль)
  • 2005 — Безумный день, или Женитьба Фигаро (фильм-спектакль) (совм. с Ю. Махаевым, А. Смирновым)
  • 2005 — Варвар и еретик (фильм-спектакль) (совм. с К. Антроповым)
  • 2005 — Королевские игры (фильм-спектакль) (совм. с А. Смирновым)
  • 2005 — Чайка (фильм-спектакль)
  • 2009 — Женитьба (фильм-спектакль) (совм. с О. Корвяковым)
  • 2011 — Вишнёвый сад (фильм-спектакль) (совм. с И. Фокиным)
  • 2011 — Шут Балакирев (фильм-спектакль)
  • 2012 — Женитьба (фильм-спектакль) (совм. с П. Мирзоевым)
  • 2012 — Пер Гюнт (фильм-спектакль) (совм. с О. Глушковым, О. Корвяковым)
  • 2014 — Небесные странники (фильм-спектакль) (совм. с С. Грицаем, И. Фокиным, Н. Неклюдовым)

Сценарист

  • 1966 — Фитиль (короткометражный) (выпуск № 38 "План и болван")
  • 1969 — Белое солнце пустыни (принимал участие — письма красноармейца Сухова)
  • 1970 — Спеши строить дом — автор закадрового текста (совм. с В. Потейкиным, В. Решетниковым)
  • 1972 — Стоянка поезда — две минуты
  • 1973 — Земля Санникова (совм. с В. Федосеевым)
  • 1975 — Весна двадцать девятого
  • 1975 — Звезда пленительного счастья (совм. с В. Мотылём, О. Осетинским)
  • 1976 — 12 стульев
  • 1978 — Обыкновенное чудо
  • 1987 — Честь имею (совм. с В. Мотылём)
  • 1988 — Проводим эксперимент (фильм-спектакль) (совм. с В. Черных)
  • 1988 — Убить дракона (совм. с Г. Гориным)
  • 1989 — Узник замка Иф (совм. с Г. Юнгвальд-Хилькевичем)
  • 2012 — Пер Гюнт (фильм-спектакль)

Документальное кино

  • 1988 — Геннадий Гладков  
  • 1991 — Андрей  
  • 2001 — Всеволод Ларионов (из цикла телепрограмм канала ОРТ "Чтобы помнили")  
  • 2002 — Аллилуйя любви  
  • 2004 — Чудо обыкновенного фильма (из авторского цикл С. Урсуляка "Пёстрая лента" о героях советского кино)  
  • 2006 — Евгений Леонов. А слёзы капали …  
  • 2006 — Юлий Ким (из цикла передач "Экология литературы", посвящённых крупнейшим писателям XX века, их жизни и творчеству)  
  • 2006 — Последний герой уходящей эпохи  
  • 2006 — Татьяна Пельтцер (из цикла передач телеканала ДТВ "Как уходили кумиры")  
  • 2007 — Любовь Полищук (из цикла передач телеканала ДТВ "Как уходили кумиры")  
  • 2007 — Анатолий Папанов. Обратная сторона славы  
  • 2007 — Анатолий Папанов. Так хочется пожить..  
  • 2007 — Евгений Шварц. О чём молчал сказочник?  
  • 2007 — Любовь Полищук. Последние 24 часа  
  • 2008 — Леонид Броневой. Под колпаком у Мюллера  
  • 2008 — Моя обманчивая мрачность. Марк Захаров  
  • 2008 — Поэзия и время. Андрей Вознесенский  
  • 2008 — Простите, голуби… История двух одиночеств  
  • 2008 — Инна Чурикова (из документального цикла "Острова")
  • 2008 — Татьяна Пельтцер (из документального цикла об актёрах советского и российского кино на телеканале "Время")
  • 2008 — Илья Рутберг (из документального цикла об актёрах советского и российского кино на телеканале "Время")
  • 2008 — Александр Абдулов (из документального цикла об актёрах советского и российского кино на телеканале "Время")
  • 2009 — Олег Янковский (из документального цикла об актёрах советского и российского кино на телеканале "Время")
  • 2009 — Александр Абдулов. Роман с жизнью  
  • 2009 — Александр Пороховщиков. Чужой среди своих  
  • 2009 — Александр Ширвиндт. Счастливая жизнь счастливого человека  
  • 2009 — Евгений Леонов. Страх одиночества  
  • 2009 — Николай Караченцов. Любви не названа цена  
  • 2009 — Олег Янковский. В главной роли  
  • 2009 — Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!  
  • 2009 — Фуэте длиною в жизнь…  
  • 2010 — Весёлый грустный человек. Григорий Горин  
  • 2010 — Последняя шутка Григория Горина  
  • 2011 — Андрей Миронов. Смотрите, я играю…  
  • 2011 — Ия Саввина. Гремучая смесь с колокольчиком  
  • 2011 — Михаил Державин. Тот ещё "моторчик"  
  • 2011 — Театр, в котором не играют. Театр.doc  
  • 2011 — Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов  
  • 2012 — Семь стариков и одна девушка (из цикла телепрограмм "Тайны советского кино") 
  • 2013 — Ирина Купченко. Необыкновенное чудо  
  • 2013 — Александр Збруев (из документального цикла "Острова")
  • 2014 — Тот самый Мюнхгаузен (из цикла телепрограмм "Тайны советского кино")  
  • 2014 — Олег Янковский. Последняя охота  
  • 2014 — Янковский  
  • 2017 — Его Величество Актёр  

Напомним, наследство Марка Захарова должна получить его 57-летняя дочь. До сих пор не подсчитали все его миллионы долларов.

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