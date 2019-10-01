Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала

Выбор матери 2019: 11 и 12 серия онлайн / СТБ

Новый сериал Выбор матери вышел на СТБ 1 октября. Это украинская адаптация знаменитой японской версии сериала. По сюжету, учительница видит, как родители избивают и издеваются над ее ученицей, и решает ее спасать самостоятельно.

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Выбор матери - что было в 11 серии: сюжет и трейлер онлайн

Чемес понимает, кто убил Галину. Михаил везет Инну в багажнике машины в здание заброшенного детского дома.

Елена пишет заявление, что Михаил похитил Инну. Полиция пытается вычислить, где может находиться девочка. Елена обращается за помощью к Анне.

Михаил требует от семьи Гончар выкуп за ребенка, настаивает, чтобы деньги привезла Елена. В планы Михаила неожиданно вмешивается местный участковый Максим.

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Выбор матери: смотреть онлайн 11 серию - 1-10-2019:

Выбор матери - что было в 12 серии: сюжет и трейлер онлайн

Мужчина в балаклаве забирает чемодан с деньгами и уезжает. Елена приезжает по адресу, указанному в записке, и обнаруживает, что детский дом горит.

Девушка спасает Инну, но саму её задерживает полиция. На пожарище находят обгоревшее тело, по предметам при теле приходят к выводу, что погибший – Михаил. В убийстве Михаила подозревают Максима.

Денис публикует статью, и Марина подаёт на него в суд за моральный ущерб. Евгения предлагает Марине деньги за отказ от Инны и от претензий к их семье, но Марина не соглашается. Проходит суд над Еленой. Елене запрещают приближаться к Инне. После суда Марина привозит Инну домой.

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Выбор матери: смотреть онлайн 12 серию - 01-10-2019:

Сериал Выбор матери выходит по будням в 21:00 на СТБ. Также описание серий и анонсы можно посмотреть и почитать на Главреде.