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Смотрящая вдаль 2019 - дата выхода, сюжет и актеры нового сериала

4 октября 2019, 06:55

Премьера сериала Смотрящая вдаль 2019 пройдет в октябре. Что известно о детективе Смотрящая вдаль - дата выхода, количество серий и сюжет - читайте на Главреде.

Смотрящая вдаль 2019
Смотрящая вдаль 2019: количество серий и список актеров / СТБ

Новый сериал Смотрящая вдаль 2019 выходит на СТБ 7 октября в 21:00. СТБ представляет уникальный для Украины мистический детектив, в котором главная героиня попадает в опасность и выпутывается из нее благодаря экстрасенсорным способностям. В сериале также будет романтическая линия сюжета, и намек на продолжение в новых сезонах.

Подробности о всех новых сериях проекта Смотрящая вдаль смотрите и читайте на сайте Главред.

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"По жанру это детектив, в основе которого лежит история любви, точнее – любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки… Также в фильме есть мистическая составляющая – у главной героини есть дар предвидеть будущее. Но сериал Смотрящая вдаль имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки", - признался режиссер Владимир Мельниченко.

Смотрящая вдаль 2019
Смотрящая вдаль 2019: дата выхода и список актеров / СТБ

Смотрящая вдаль 2019: Сюжет

Главная героиня - Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя, когда, казалось, в ээ жизни все было прекрасно. Анна "увидела", как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет.

Теперь, у Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара и сводного брата Алексея Попова спасти Александра, при этом не обращась в полицию, ибо там просто засмеют за такие "сказки". Но тут девушка сама попадает в ловушку, которая может обратиться смертью не только ее возлюбленного.

Кроме того, в течении сериала девушка не только переживает возвращение своего "дара", но и переосмысление всей своей жизни и ценностей.

Смотрящая вдаль 2019: актеры и создатели

В сериале снимаются Елена Радевич, Кирилл Жандаров, Антон Батырев, Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

Сериал Смотрящая вдаль снимали Владимир Мельниченко (режиссер-постановщик), Алексей Цвелодуб (оператор-постановщик), Игорь Агеев (автор сценария), и Сергей Демидов (исполнительный продюсер).

Продюсеры сериала Смотрящая вдаль - Сергей Каратаев, Виктор Мирский, Мария Алексеева, Виктор Умнов и Леонард Яновский.

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Производством сериала Смотрящая вдаль занимались Film.ua и Intra Film.

Смотрящая вдаль 2019 смотреть онлайн трейлер:

Мистический детектив Смотрящая вдаль будет выходить с понедельника по четверг в 21:00 на СТБ. Также все описание серий можно будет посмотреть на сайте Главред.

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