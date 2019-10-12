Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер

Сексуальное воспитание 2 сезон / Netflix

Сериал Половое воспитание вышел зимой 2019 года. Всего за пару недель просмотра на Netflix он побил местный рекорд, и был сразу же продлен на 2 сезон.

Новый 2 сезон полового воспитания от Netflix выходит через год - в 2020 году.

В сериале Половое воспитание школьник Отис Милберн решил воспользоваться навыками и опытом, полученными у мамы, и запустил настоящий "бизнес" - курсы полового воспитания для своих друзей в школе.

При этом не то чтобы, но самому Отису также приходится постигать новое - отношения между мужчиной и женщиной не ограничиваются курсом, который он может предложить.

Половое воспитание от Netflix 2 сезон: Сюжет

После выхода первого сезона шоуранеры не стали баловать всеми подробностями предстоящего сериала, но Лори Нунн уже успела отметить, что в новом сезоне останутся все звезды, а Отис будет продолжать свою нелегкую работу. Пока что он все так же остается девственником, и работает над тем, чтобы все исправить.

Половое воспитание 2 сезон: актеры

Эйса Баттерфилд - Отис Милберн (главный герой);

Джиллиан Андерсон - мама Отиса и по совместительству сексолога доктора Джин Ф. Милберн в разводе;

Эмма Макки - подруга и бизнес-партнера Отиса Мэйв Уайли;

Кедар Уильямс-Стирлинг - местный "мажор" Джексон Маркетти;

Симон Эшли - Оливия;

Нкути Гатва - друг Отиса в быту гей Эрик Эффионг;

Коннор Суинделлс - главный хулиган школы Адам Грофф, в быту сын директора школы;

Таня Рейнольдс - Лили Айглхерт, которая мечтала лишиться девственности;

Эйми Лу Вуд - опытная подруга Мэйв Эйми Гиббс.

Сериал Половое воспитание 2 сезон от Netflix выходит 11 января 2020 года. В сериале будет всего 10 серий. Пока что Netflix не продлил сериал на 3 сезон.

Половое воспитание от Netflix 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее стало известна дата выхода 6 сезона сериала Викинги.