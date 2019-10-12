Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа

Великі Вуйки 2019: премьера сериала в Украине / 1+1

Сериал Великі Вуйки выходит 14 октября в 21:45 на 1+1, но что будет в сериале, креативный продюсер Юрий Горбунов раскрыл на допремьерном показе, на котором показали первые два эпизода сериала. Как прошел допремьерный показ и что будет в сериале Великі Вуйки на 1+1 - читайте в материале Главреда.

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Продолжение легендарной истории героев Останнього Москаля в виде спин-оффа Великі Вуйки представил на сцене кинотеатра креативный продюсер сериала и один из главных актеров Юрий Горбунов.

Сериал снимался в легкой атмосфере, но бывали и напряженные моменты, когда всем приходилось по-настоящему ломать голову над сюжетом сериала или особенностями съемок какой-то сцены.

В самом начале вечера в Оскаре в ТРЦ Гулливер, генеральный продюсер канала 1+1, руководитель отдела Телевизионный бизнеса Максим Кривицкий рассказал что в осеннем телесезоне 1+1 лидирует среди украинских телеканалов и планирует закрепить успех сериальной линейкой Великі Вуйки - Сидоренки-Сидоренки и Отмороженный. Он также заявил, что еще до премьеры сериала, канал 1+1 уже готовится снимать второй сезон Великих Вуйок.

Юрий Горбунов признался, что его жена Катя Осадчая стоически переживала сцену с его поцелуями с экс-ВИА Грой Надеждой Мейхер.

"Первое, что она спросила: "А у вас есть сцена, где вы целуетесь?". Я говорю, ну это же не я написал, все вопросы к авторам - это все они придумали. "Они могут написать, чтобы вы не целовались? И когда вы будете это снимать, то ты лучше мне об этом не говори", - сказала она.

Кроме того, Юрий вспомнил свою молодость - когда ему было 18 лет, и он приехал в Киев с друзьями, прямо на перроне их "развели" пацанчики, заставив купить открытки по 3 рубля, хотя в киоске за углом они были по 3 копейки.

Похожим образом героев сериала встречает столица в сериале. В честь старта сериала Горбунов запустил флешмоб #підкорювачікиєва, призывая всех желающих делиться в соцсетях своими историями покорения столицы. Самые интересные из них попадут на страницы канала 1+1.

Великі Вуйки: Сюжет и создание

16-серийная комедия является спин-оффом культового сериала Останній Москаль, который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта — Елена Еремеева, Дарья Жукова, Кристина Шкабар, креативный продюсер — Юрий Горбунов, главный автор — Николай Куцик, сценаристы — Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Алексей Приходько. Режиссеры — Дмитрий Шмурак и Дмитрий Манифест.

Голова Великих Вуйок инициирует поездку в Киев к высокопоставленным чиновникам, потому что местный коррупционер после встречи с населением села принял нечестное решение - построить дорогу к соседнему селу Малі Вуйки. Из-за этого село может вымереть, если не принять решительных мер.

Великі Вуйки: Актеры

В сериале появится группа ТНМК, Юрий Горбунов, Владимир Николаенко, Назар Заднипровський, Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский.

Вечеринка в честь премьеры сериала проходила в гуцульском стиле, а гостями презентации стали известные украинские звезды, актеры и команда проекта, среди которых: Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Женя Кот с Ксенией Мишиной, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Богдан Юсипчук, звезды сериала Школа и многие другие.

Гостей презентации ждали гуцульские развлечения, настоящий мольфар с предсказаниями судьбы, авторские наливки с изображением героев сериала от ресторана Канапа, а также украинская кухня с черными варениками, салом в шоколаде и киевским тортом.

Великі Вуйки смотреть онлайн трейлер:

Великі Вуйки выходят в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Смотреть сериал Великі Вуйки также можно будет на сайте Главред.